Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch in eine Wohnung festgenommen – Laim

Am Montag, 23.03.2026, gegen 20:10 Uhr, nahm eine 37-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München ein Klirren aus dem Kinderzimmer ihrer Wohnung wahr. Als sie das Zimmer betrat, um nachzusehen, was der Grund für dieses Geräusch war, konnte sie einen zu dem Zeitpunkt unbekannten Täter außen am Fenster sehen, wie dieser versuchte, dieses aufzubrechen.

Nachdem sie sich bemerkbar gemacht hatte, flüchtete der Täter und die 37-Jährige verständigte umgehend den Polizeinotruf 110. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich des Tatorts konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 24-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der 24-Jährige wurde nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo er im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt wird.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.