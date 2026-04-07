Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Bogenhausen festgenommen

Am Samstag, 04.04.2026, gegen 20:35 Uhr, hielten sich ein 45-jähriger ungarischer Staatsbürger und ein 54-jähriger deutscher Staatsbürger, beide wohnhaft in München, in einer Bar im Bereich des Vogelweideplatzes auf. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es dort zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, welche sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Hierbei schlug der 45-Jährige mit einem Glas in Richtung des 54-Jährigen. Durch den Schlag wurde der 54-Jährige schwer am Hals verletzt und zunächst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Nach Bewertung des Sachverhalts hat das Kommissariat 11 die weitere Sachbearbeitung übernommen. Der Tatverdächtige befindet sich nach richterlicher Vorführung in Untersuchungshaft.

Zeugenaufruf:

Wer hat den Tatablauf, beginnend mit dem Streit, oder das weitere Geschehen beobachten können?

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 11 unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.