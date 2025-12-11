Tatverdächtiger nach Vorlage gefälschter Rezepte festgenommen

Seit Samstag, 06.12.2025, kam es bei mehreren Münchner Apotheken zu einer Häufung von gefälschten Rezeptvorlagen für hochpreisige Krebs- und Abnehmmedikamente. In Folge dessen überwachte das zuständige Kommissariat 84 der Münchner Polizei mehrere Apotheken.

Dabei konnte am Montag, 08.12.2025, gegen 19:10 Uhr, ein 17-jähriger Ukrainer ohne festen Wohnsitz in Deutschland während einer Medikamentenabholung in einer Apotheke in Pasing nach Vorlage eines totalgefälschten Rezeptes für ein Krebsmedikament festgenommen werden. Dabei führte er noch sechs weitere Rezept-Falsifikate und ein bereits erlangtes Krebsmedikament mit sich.

Dieses Medikament konnte durch Ermittlungen einer zuvor getätigten Abholung, bei der auch ein gefälschtes Rezept in einer Apotheke in Bogenhausen vorgelegt worden war, zugeordnet werden. Sämtliche Gegenstände wurden daher beschlagnahmt. Der Warenwert eines einzigen Medikaments liegt bei über dreitausendfünfhundert Euro.

Der 17-Jährige wurde im Anschluss in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Ein Ermittlungsrichter hat mittlerweile Haftbefehl erlassen.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 84 geführt.