Tatverdächtiger wegen eines Tötungsdelikts in Pasing festgenommen

Am Donnerstag, 04.12.2025, gegen 20:55 Uhr, wurde eine 59-jährige Deutsche leblos in der Küche ihrer Wohnung in Pasing aufgefunden. Bezugspersonen hatten sie bereits seit einigen Tagen nicht mehr erreichen können, woraufhin die Wohnung im Rahmen eines Polizeieinsatzes geöffnet wurde. Die Todesursache war zu diesem Zeitpunkt unklar. Allerdings ergaben sich aus der Spurenlage Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung. Daraufhin wurden die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen noch in der Nacht durch das Kommissariat 11 übernommen. Vor Ort wurden in der Folge umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Verlauf des Freitags, 05.12.2025 bestätigte sich im Rahmen der rechtsmedizinischen Untersuchung, dass die 59-Jährige durch stumpfe Gewalteinwirkung zu Tode gekommen war. Die intensiven Ermittlungen des Kommissariats 11 führten schließlich dazu, dass sich ein Tatverdacht gegen einen 60-jährigen Deutschen, der ohne festen Wohnsitz ist, erhärtete.

Nur wenige Stunden nachdem die Zielfahndung des Polizeipräsidiums München mit den Fahndungsmaßnahmen betraut wurde, konnte der Tatverdächtige durch diese am Samstag, 06.12.2025, gegen 22.00 Uhr, in einem Hotelzimmer in der Innenstadt widerstandslos festgenommen werden.

In der Folge wurde durch die Staatsanwaltschaft München I ein Haftbefehl unter anderem wegen Mordes beantragt und bei der richterlichen Vorführung am Sonntag, 07.12.2025 durch den Ermittlungsrichter erlassen und dem Tatverdächtigen eröffnet. Der 60-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des Kommissariat 11 in dieser Sache dauern an.