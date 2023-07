Taufkirchen: Waffenfund bei einem Feuerwehreinsatz

Am Samstag, 01.07.2023, gegen 17:45 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner

Polizei über eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in Taufkirchen informiert. Aus

diesem Grund wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die Feuerwehr stellte ein angebranntes Essen in der Wohnung fest und zusätzlich

bemerkten die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine große Anzahl von Waffen in der

Wohnung. Hierbei handelt es sich u.a. um Langwaffen, Pistolen und Revolver sowie

verschiedene Messer.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde für die gesamte

Wohnung und für das dazugehörige Kellerabteil eine Durchsuchung angeordnet und von

den Polizeibeamten durchgeführt. Dabei wurden über zehn Waffen und Munition

aufgefunden und sichergestellt.

Der 58-Jährige wurde wegen Straftaten nach dem Waffengesetz und dem

Sprengstoffgesetz angezeigt. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurde er wieder

entlassen.

Das Kommissariat 25 (Waffenrecht) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.