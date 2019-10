Taxifahrer beraubt

Am Sonntag, 27.10.2019, gegen 06:30 Uhr, stieg ein unbekannter männlicher Fahrgast in

ein Taxi eines 54-Jährigen. Ohne ein konkretes Ziel zu nennen, ließ sich der Unbekannte

in Richtung Neuperlach fahren.

Der Mann wies den Taxifahrer in der Quiddestraße an, kurz an einer Tankstelle zu halten.

Nachdem der Fahrgast sich in der Tankstelle etwas gekauft hatte, ging die Fahrt weiter in

Richtung Neuperlach.

Noch in der Quiddestraße wies der Fahrgast den 54-Jährigen an, an einer Bank zu halten.

Zur gleichen Zeit hielt der Unbekannte dem Taxifahrer einen unbekannten Gegenstand in

den Hüftbereich und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf.

Nachdem ihm der Taxifahrer einen geringen Bargeldbetrag übergeben hatte, stieg der

Tatverdächtige aus dem Taxi und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Taxifahrer wurde

bei dem Vorfall nicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke bzw. athletische Figur, kurze,

schwarze Haare, Vollbart, bekleidet mit schwarzer knielanger Jacke.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.