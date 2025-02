Taxifahrer in Ramersdorf überfallen

Am Montag, 10.02.2025, gegen 04:40 Uhr, wurde ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fahrer eines Taxis von einer unbekannten Person zur Haldenseestraße bestellt. An der Örtlichkeit angekommen stiegen zwei unbekannte Männer in das Taxi ein.

Noch bevor die Fahrt angetreten wurde, hielt nach derzeitigem Kenntnisstand einer der unbekannten Männer dem 37-Jährigen ein Messer vor und forderte Geld. Der 37-Jährige übergab daraufhin eine Geldbörse mit Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages. Im Anschluss flüchteten beide Täter in Richtung der Hechtseestraße.

Der Taxifahrer verständigte sofort die Polizei, welche mit mehreren Streifen nach den Tätern fahndete. Die Fahndung erbrachte keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 20-25 Jahre alt, heller Hauttyp, dunkler Bart, sprach Deutsch ohne erkennbaren Dialekt; dunkle Jacke und schwarze Mütze

Täter 2:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, dunklerer Hauttyp; ebenfalls mit dunkler Jacke und schwarzer Mütze bekleidet.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Haldenseestraße, Hechtseestraße und Bad-Schachener-Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.