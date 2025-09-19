Technik-Premiere auf der Wiesn: O2 Telefónica funkt mit 5G aus der Straßenleuchte

.

„Mit den neuen 5G-Straßenleuchten setzen wir ein Zeichen für innovative Vernetzung zum diesjährigen Oktoberfest“, sagt Markus Haas, CEO von O 2 Telefónica. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, möglichst vielen Menschen hierzulande digitale Teilhabe zu ermöglichen. Das schließt ein Ereignis wie das Oktoberfest mit ein, wo unser Mobilfunknetz jedes Jahr aufs Neue Höchstleistungen erbringt.“

5G aus der Leuchte ermöglicht smarten Empfang für Millionen

O 2 Telefónica hat als erster Mobilfunkanbieter fünf der smarten Leuchten anlässlich des Oktoberfests in Betrieb genommen – und damit zugleich ein Pilotprojekt zum weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur in München gestartet.

Gemeinsam mit dem Infrastrukturanbieter 5G Synergiewerk aus München hat O 2 Telefónica herkömmliche Straßenleuchten zu leistungsstarken Mobilfunkstandorten umgebaut. Die neue Infrastruktur sorgt für stabile Verbindung und maximale Kapazität rund um das Festgelände. Hinzu kommen 22 temporäre Standorte, die O 2 Telefónica eigens zum Oktoberfest aufbaut. Sie sorgen für eine noch bessere Netzqualität, damit Besucherinnen und Besucher Nachrichten, Bilder und Videos verschicken und erhalten können sowie Firmen und Einsatzkräfte auf dem Oktoberfest immer in Verbindung bleiben können.

In diesem Jahr werden schätzungsweise 6,7 Millionen Menschen auf dem Oktoberfest erwartet. Das macht zusätzliche Kapazitäten im Mobilfunknetz nötig. Das „O 2 Wiesn“-Netz ist so aufgesetzt, dass es auch eine mittelgroße Stadt wie Augsburg mit rund 300.000 Menschen in Deutschland versorgen könnte.

Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft und Wiesnchef, sagt: „Smart und innovativ – bestehende Straßenlaternen werden um 5G-Sendestationen erweitert. Deswegen hat die Stadt München das zukunftsweisende Pilotfeld Theresienwiese aktiv unterstützt und ermöglicht, so dass diese Mobilfunknetzausbautechnologie rechtzeitig zur Wiesn 2025 eingeführt werden konnte. Dieses Projekt verbessert nicht nur die Mobilfunkversorgung, sondern leistet auch einen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung.“