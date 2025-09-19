Technik-Premiere auf der Wiesn: O2 Telefónica funkt mit 5G aus der Straßenleuchte

- Mobilfunkanbieter aktiviert erstmals 5G-Straßen¬leuchten als Teil des Versorgungskonzeptes für verbesserten Empfang rund um die Theresienwiese
- 22 innovative Mobilfunkstandorte mit mehr als 50 Netzelementen aufgebaut: Wiesn-Netz könnte mittelgroße deutsche Stadt wie Augsburg versorgen
- Noch mehr mobile Datennutzung als in den Vorjahren erwartet: Wiesn-Publikum wird jünger und digitaler
Erstmals funken auf dem Oktoberfest innovative 5G-Straßenleuchten und ergänzen damit das Versorgungskonzept von O2 Telefónica rund um die Theresienwiese. Die 5G-Leuchten des Münchner Telekommunikationsanbieters O2 Telefónica und des Infrastrukturanbieters 5G-Synergiewerk erfüllen eine doppelte Funktion: Sie sorgen sowohl für zuverlässige Beleuchtung als auch für blitzschnelles Netz rund um die Theresienwiese.
„Mit den neuen 5G-Straßenleuchten setzen wir ein Zeichen für innovative Vernetzung zum diesjährigen Oktoberfest“, sagt Markus Haas, CEO von O2 Telefónica. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, möglichst vielen Menschen hierzulande digitale Teilhabe zu ermöglichen. Das schließt ein Ereignis wie das Oktoberfest mit ein, wo unser Mobilfunknetz jedes Jahr aufs Neue Höchstleistungen erbringt.“
5G aus der Leuchte ermöglicht smarten Empfang für Millionen
O2 Telefónica hat als erster Mobilfunkanbieter fünf der smarten Leuchten anlässlich des Oktoberfests in Betrieb genommen – und damit zugleich ein Pilotprojekt zum weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur in München gestartet.
Gemeinsam mit dem Infrastrukturanbieter 5G Synergiewerk aus München hat O2 Telefónica herkömmliche Straßenleuchten zu leistungsstarken Mobilfunkstandorten umgebaut. Die neue Infrastruktur sorgt für stabile Verbindung und maximale Kapazität rund um das Festgelände. Hinzu kommen 22 temporäre Standorte, die O2 Telefónica eigens zum Oktoberfest aufbaut. Sie sorgen für eine noch bessere Netzqualität, damit Besucherinnen und Besucher Nachrichten, Bilder und Videos verschicken und erhalten können sowie Firmen und Einsatzkräfte auf dem Oktoberfest immer in Verbindung bleiben können.
In diesem Jahr werden schätzungsweise 6,7 Millionen Menschen auf dem Oktoberfest erwartet. Das macht zusätzliche Kapazitäten im Mobilfunknetz nötig. Das „O2 Wiesn“-Netz ist so aufgesetzt, dass es auch eine mittelgroße Stadt wie Augsburg mit rund 300.000 Menschen in Deutschland versorgen könnte.Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft und Wiesnchef, sagt: „Smart und innovativ – bestehende Straßenlaternen werden um 5G-Sendestationen erweitert. Deswegen hat die Stadt München das zukunftsweisende Pilotfeld Theresienwiese aktiv unterstützt und ermöglicht, so dass diese Mobilfunknetzausbautechnologie rechtzeitig zur Wiesn 2025 eingeführt werden konnte. Dieses Projekt verbessert nicht nur die Mobilfunkversorgung, sondern leistet auch einen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung.“
Ralf Gerbershagen, Geschäftsführer der 5G-Synergiewerk, ergänzt: „Unsere innovative 5G-Infrastruktur auf dem Oktoberfest zeigt, wie zukunftsweisende Technologien die Vernetzung auf Großveranstaltungen revolutionieren können. Gemeinsam mit O2 Telefónica schaffen wir eine hochleistungsfähige digitale Plattform, die wegweisend für den Mobilfunkausbau in unseren Großstädten ist.“
„O2 Wiesn“-Netz bietet Highspeed für Besucher
Die 22 temporären Masten sind auf dem Festgelände verteilt. In zehn großen Festzelten – darunter das Paulaner Festzelt, die Käfer Wiesn-Schänke und das Hofbräu-Festzelt – befinden sich die Antennen direkt im Zelt. Weitere zwölf Standorte stehen zwischen Fahrgeschäften und Zelten. Die zusätzlichen 5G-Leuchten ergänzen die festen und mobilen Masten in der Gegend und befinden sich am Bavariaring, Esperantoplatz und der Theresienhöhe. In den vergangenen Jahren ist das auf dem Oktoberfest abgerufene Datenvolumen im Mobilfunknetz immer weiter gestiegen. Alleine im vorigen Jahr flossen 240.000 Gigabyte durch das „O2 Wiesn“-Netz – ein Plus von 30 Prozent im Vergleich zu dem Oktoberfest 2023. Für die Mobilfunknachfrage in diesem Jahr ist das Netz mit 5G auf 3,6 Gigahertz und umfassenden LTE/4G-Frequenzen gerüstet. Bis zu 600.000 Besucher kommen täglich auf die Festwiese, mehr als ein Viertel davon ist zwischen 18 und 29 Jahren – die junge Generation prägt das Festgeschehen. Der Anteil der jungen Menschen hat sich seit 2019 verdoppelt, wie Mobilfunkanalysen von O2 Telefónica und Invenium Data Insights von 2024 ergaben. Ihre Ansprüche an Konnektivität sind hoch.Diesen Ansprüchen will O2 Telefónica mit smarter Infrastruktur, innovativen Lösungen und einem erstklassigen Netz gerecht werden – auch über das Oktoberfest hinaus. „Damit der Netzausbau in München weiter zügig vorangeht, kommt es auf eine enge Zusammenarbeit mit der Politik an. Nur gemeinsam können wir für optimale digitale Infrastrukturen sorgen, damit der Standort München seine Innovationskraft für Menschen und Unternehmen weiter entfalten kann“, sagt CEO Markus Haas.
