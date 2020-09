Technische Universität München (TUM) zählt zu Top 3 in der EU

Hervorragende Platzierung im „THE Ranking“

Das renommierte „THE World University Ranking“ zählt die Technische Universität München (TUM) in seiner neuen Ausgabe zu den drei besten Universitäten in der EU. In Deutschland steht die TUM erneut an Nummer zwei.

Die TUM hat sich gegenüber dem Vorjahr um zwei Plätze verbessert und kommt nun auf Rang 41. Da die Ludwig-Maximilians-Universität Rang 32 einnimmt, stehen die beiden Münchner Universitäten erneut deutschlandweit an der Spitze. In der Europäischen Union erreicht die TUM nach dem schwedischen Karolinska Institute (Rang 36) die drittbeste Position. Angeführt wird die Liste von Universitäten aus Großbritannien und den USA.

Das Ranking des britischen Magazins „Times Higher Education“ berücksichtigt verschiedene Faktoren: Zum einen werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit nach der Reputation der Universitäten in Forschung und Lehre befragt. Zum anderen werden Daten wie die Zahl der Publikationen je Forschende, die Zitationen pro Publikation, das Betreuungsverhältnis von Lehrenden und Studierenden, die eingeworbenen Drittmittel aus der Wirtschaft und der Grad der Internationalisierung ausgewertet.

Auch in anderen internationalen Rankings schneidet die TUM regelmäßig sehr gut ab. Laut „QS World University Ranking“ ist sie die beste Universität innerhalb der EU. Im „Global University Employability Ranking“, in dem Unternehmen die Qualität der Absolventinnen und Absolventen bewerten, steht sie weltweit auf Rang sechs.

Mehr Informationen:

THE World University Ranking 2021: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking