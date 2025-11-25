Technischer Defekt: Cosimawellenbad für Reparatur geschlossen

Vorübergehende Auszeit nicht nur für die Welle in Bogenhausen: Wegen Reparaturarbeiten schließt das Cosimawellenbad ab 29. November, 15 Uhr, für gut zwei Wochen.

Aufgrund einer Leckage im Wellenbecken war wiederholt Wasser in die darunter liegenden Technikräume eingedrungen. Deshalb wurde der Wellenbetrieb bereits ausgesetzt. Da die anstehende Reparatur aufwändiger ist, muss das ganze Bad geschlossen werden, auch der Saunabetrieb ist betroffen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 14. Dezember.

Die SWM bitten ihre Badegäste für die Einschränkungen um Entschuldigung und informieren, sobald ein gesichertes Öffnungsdatum feststeht.