Teemobil zur Vermittlung in Nachbarschaften startet

Die Stelle für Gemeinwesenmediation (SteG) vermittelt mit ihrem Projekt Vermittlung in Nachbarschaften (VIN) seit 2010 bei Konflikten in Nachbarschaften und im Wohnumfeld. Neben den regulären Einsätzen von VIN in den Wohngebieten gibt es ab Mai das niederschwellige Angebot von tea & time. In einem speziell ausgestatteten Lastenfahrrad wird Tee in zwei Samowars zubereitet.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Wo viele Menschen mit vielen unterschiedlichen Lebensentwürfen wohnen, kann es zu Konflikten kommen – besonders auf den gemeinschaftlich genutzten Flächen. Aber wenn man miteinander im Gespräch bleibt, lässt sich das Meiste lösen. Und genau das ist die Idee bei tea & time. Tee wird auf der ganzen Welt getrunken und gilt als verbindender Moment. Die Bewohner*innen kommen mit einer Tasse Tee unabhängig von Konflikten miteinander ins Gespräch. Sie lernen sich und die Themen in der Nachbarschaft kennen.“

Das Lastenfahrrad tea & time wird von Anfang Mai bis Ende Oktober in den beauftragten Wohnanlagen von VIN eingesetzt. Die Auftaktveranstaltungen ist morgen, 8. Mai, ab 15 Uhr im Stadtteil Harthof beim Spiele-Fest, das die Münchner Wohnen Harthof und Nordheide mit dem ETC (Euro Trainings Center) veranstaltet. Dort können sich die Bewohner*innen der Wohnanlage über die vielfältigen Angebote und Dienstleistungen der sozialen Einrichtungen informieren und miteinander ins Gespräch kommen. Das Team von VIN wird dort mit dem Lastenfahrrad Tee ausschenken und mit den Bewohner*innen ins Gespräch kommen.

VIN ist ein Angebot des Sozialreferats. Speziell ausgebildete Honorarkräfte kümmern sich, wenn die üblichen Maßnahmen aus den Bereichen Recht und Verwaltung nicht greifen. VIN versucht über dialogische Mittel, für unterschiedliche Interessen gemeinsam mit Beteiligten Lösungen zu finden.