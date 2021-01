Teilsperrung der Paul-Heyse-Unterführung für Energie-Baustelle und Sanierung

Die Stadtwerke München und das Baureferat der Stadt München führen in den kommenden Monaten Baumaßnahmen in der Paul-Heyse-Unterführung durch. Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, sind die verschiedenen Baumaßnahmen abgestimmt und miteinander verzahnt. Insgesamt wird die Bauzeit rund ein Jahr dauern.

Die Fahrbahn in Richtung Bayerstraße (Weströhre) der Unterführung wird in den kommenden Monaten für den Autoverkehr gesperrt, der Individualverkehr wird über die Mars- und Wredestraße zur Landsberger Straße umgeleitet. In nördlicher Richtung bleibt die Unterführung unverändert befahrbar. Radfahrer können die Unterführung auch während der Bauphase nutzen, Fußgänger können die Oströhre nutzen. Während der Grabungsarbeiten werden vorübergehend auch Absperrungen im Fußgängerbereich der Paul-Heyse-Straße und Bayerstraße nötig.

Autofahrer, aufgepasst: Einschränkungen ab 18. Januar

Ab Montag, 18. Januar, wird eine Einbahnregelung in der Paul-Heyse-Straße Richtung Arnulfstraße eingerichtet. Die SWM beginnen ihre Bauarbeiten am Montag, 25. Januar, mit der Verlegung einer 110 kV-Stromtrasse in der Unterführung. Zudem werden zwei Rohre für eine künftige Fernwärme- und Fernkältetrasse eingezogen. Die Leitungen schließen in der Arnulfstraße und Schwanthalerstraße an die vorhandenen Netze an.

Außerdem werden in der Paul-Heyse-Straße im Bereich zwischen der Schwanthalerstraße und der Landwehrstraße die Arbeiten zur Erweiterung der 110kV-, Fernwärme- und Fern-kältenetze fortgesetzt. Mit zunehmenden Baufortschritt nehmen die SWM die entsprechenden Einschränkungen für den Individualverkehr zurück und geben die Paul-Heyse-Straße voraussichtlich bis Mitte September 2021 wieder frei.

Parallel dazu beginnt im Mai die Sanierung der Fahrbahn in der Unterführung durch das Baureferat. Danach werden die neue Wandverkleidung und Beleuchtung installiert.

Während der geplanten Wiesnzeit wird die Baustelle unterbrochen und die Paul-Heyse-Unterführung für den Verkehr in beide Richtungen geöffnet. Danach setzt das Baureferat seine Arbeiten fort und die Einbahnregelung wird wieder eingerichtet. Abschließende Arbeiten finden voraussichtlich nach den Winterferien 2021/22 statt. Hierfür werden die Fahrspuren auf jeweils eine Fahrbahn pro Richtung reduziert, die Sperrung der Weströhre ist dann aufgehoben.