Telekom präsentiert Erstausgabe von Rolling Loud Germany – Hip-Hop-Festival vom 7. bis 9. Juli in München

Hip-Hop-Festival vom 7. bis 9. Juli in München

Superstars Kendrick Lamar, Wizkid und Travis Scott treten auf

Tickets mit Übernachtung über Magenta Moments gewinnen

Live auf MagentaTV und als kostenloser Livestream auf MagentaMusik

Spektakuläre Premiere: Die erste Ausgabe des US-Festivals Rolling Loud Germany findet vom 7. bis 9. Juli auf der Sonderfreifläche Ost der Messe München statt. Das angesagteste Hip-Hop-Event der Welt ist ein neues Highlight in der deutschen Festival- und Musikszene. Die größten Stars aus Hip-Hop, Rap, R&B und Dancehall treten auf. Dazu gehören Wizkid, Kendrick Lamar, Travis Scott, Latto, Lil Uzi Vert und Ayra Starr. Die Telekom zeigt das Rolling Loud bei MagentaTV und MagentaMusik im kostenlosen Livestream und auf den Social-Media-Kanälen. Besonderer Leckerbissen: Die Telekom bietet auf TikTok und auf Instagram exklusive Einblicke, Behind The Scenes-Formate und Interviews im 9:16-Format.

„Wir bringen das Rolling Loud auf den wichtigsten Plattformen zu den Kund*innen und Fans“, sagt Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation Telekom Deutschland. „Zusätzlich zu MagentaTV bieten wir eine konsequente Ausrichtung der Inhalte und des Livestreams speziell für die Gen Z auf den mobilen Endgeräten. Wir zeigen den Content dort, wo die junge Zielgruppe ihn erwartet.“

Mit der Telekom Tickets gewinnen

Fans können beim Rolling Loud Germany nicht nur via Bildschirm dabei sein, sondern auch auf dem Festivalgelände. „Für einige Fans wird das Konzertwochenende etwas ganz Besonderes“, sagt Christian Loefert. Mit dem Treueprogramm Magenta Moments können Telekom-Kund*innen vom 20. Juni bis 29. Juni vier Ticket-Pakete gewinnen. Diese bestehen aus jeweils vier Tickets für die Gewinner*innen und jeweils drei Freund*innen inklusive zwei Übernachtungen und der Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken. Das Telekom-Treueprogramm Magenta Moments ist über das Herz in der MeinMagenta App aufrufbar.

Zudem verlost die Telekom im Rahmen des „Summer of Joy, Youth & Freedom“ 50 Eintrittskarten. Mit der Initiative bietet das Unternehmen jungen Menschen besondere Musikerlebnisse. Das Gewinnspiel wird von der Rapperin Badmómzjay präsentiert und läuft vom 20. bis zum 28. Juni hier. Die 20 Jahre alte Musikerin ist das Gesicht der Telekom-Young-Initiative in Deutschland.

Legendäre Festivalreihe

Das Rolling Loud Germany ist Teil der legendären weltweiten Rolling Loud-Festivalreihe, die von Tariq Cherif und Matthew Zingler initiiert wurde. Die erste Ausgabe fand 2015 in Miami statt. Rolling Loud ist das bedeutendste Hip-Hop-Festival der Welt und begeistert mit Ausgaben in den USA, Europa und Asien hunderttausende Fans. In München treten neben internationalen Top Acts auch deutsche Stars wie Luciano und Bonez MC und RAF CAMORA auf.

„Die deutsche Erstausgabe von Rolling Loud wird mit Sicherheit zu einem DER Highlights des diesjährigen Musik- und Festivalsommers“, sagt Andre Lieberberg, Geschäftsführer des Veranstalters Live Nation. „Dank der Partnerschaft mit der Telekom können Fans die großartigen Auftritte auch in bester Qualität von zu Hause und unterwegs aus genießen.“

Rolling Loud feiert 50 Jahre Hip-Hop

In diesem Jahr feiert das Hip-Hop-Genre sein 50-jähriges Bestehen. Beim Rolling Loud wird der herausragende Einfluss der Bewegung einmal mehr manifestiert. Bis heute schafft das Genre überall auf der Welt Innovation und Inspiration. Das Line-up des Festivals verkörpert im Mix aus Pionier*innen und aufstrebenden Stars die Vielfalt und Kreativität der Hip-Hop-Kultur.