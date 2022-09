Temporäres Kunstprojekt „Inside Out“ am Gasteig HP8 – Gesicht zeigen und selbst zu Kunst werden

Am 13. September kann jede*r Teil eines der größten künstlerischen Gemeinschaftsprojekte der Welt sein: Das mobile Fotostudio des französischen Künstlers JR stoppt am Gasteig HP8.



Zum Thema „Kunst & Kultur für alle!“ können alle Münchner*innen buchstäblich „Gesicht zeigen“ und dadurch selbst vor Ort Kunst schaffen: Jede*r Teilnehmende lässt sich fotografieren und darf das eigene Porträt nach Belieben gestalten. Aus allen einzelnen Bildern entsteht ein Kunstwerk, das an der Front des Saal X plakatiert wird.



Über 445.000 Menschen aus knapp 140 Ländern haben bereits teilgenommen am Kunstprojekt „Inside Out“ und ihr Gesicht gezeigt zu Themen wie Migration, Klimawandel oder Black-Lives-Matter. Die Porträts der Teilnehmenden wurden dann an den großen Plätzen dieser Welt präsentiert – vom New York Times Square bis zur Tower Bridge in London. Der Street-Art-Künstler JR möchte damit auf wichtige lokale und globale Themen der Gesellschaft aufmerksam machen und die Menschen vor Ort ermutigen, selbst aktiv zu werden.



Anlässlich seiner Ausstellung „JR: Chronicles“ in der Kunsthalle München führt der französische Fotokünstler sein Gemeinschaftsprojekt „Inside Out“ jetzt in der bayerischen Hauptstadt fort.



Der mobile Foto-Truck von JR hält am 13. September von 12 bis 19 Uhr vor der Halle E im Gasteig HP8. Jede*r kann mitmachen, sich fotografieren lassen und so Teil des Kunstwerks sein. Die Porträts werden sofort großformatig ausgedruckt und auf dem Gelände des Gasteig HP8 plakatiert. Außerdem veröffentlicht der Künstler sie auf seiner Website insideoutproject.net .

„Inside Out“

Ein künstlerisches Gemeinschaftsprojekt zum Thema „Kunst & Kultur für alle!“

Dienstag, 13. September 2022, 12 – 19 Uhr

Gasteig HP8, Platz vor der Halle E

Hans-Preißinger-Straße

81379 München