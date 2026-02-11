Seit 2022 stehen die „Ten Towers“, ein 2005 fertiggestellter Bürogebäudekomplex nahe dem Ostbahnhof, leer. Die Eigentümerin des Areals möchte nun die Optionen für eine Nachfolgenutzung erweitern. Die leerstehenden Bürotürme – bis 2022 Sitz der Hauptverwaltung der Deutschen Telekom AG für Bayern – sollen in ein gemischt genutztes Quartier umgewandelt werden: mit Büros, einem Hotel sowie Wohnmöglichkeiten für Studierende und Auszubildende. Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung des Stadtrats hat heute das Planungsreferat beauftragt, diese Umnutzung voranzutreiben.
München befindet sich in einer Wachstumsphase, deren Gründe vielfältig sind. Die Stadt muss deshalb dieses Wachstum durch eine kluge, nachhaltige Stadtentwicklungsplanung managen und für sozialen, ökologischen und ökonomischen Ausgleich sorgen – damit München eine lebenswerte „Stadt im Gleichgewicht“ für alle Menschen bleibt. Stadtbaurätin Professorin Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk: „Nur wenn wir dieses Thema gemeinsam innerhalb der Verwaltung, aber auch mit der Stadtgesellschaft bearbeiten, können wir ein für alle attraktives München sichern und gleichzeitig aktiv dem Klimawandel begegnen.“
Ten Towers: Büroflächen sollen zu Wohnraum werden
