Termin der Salvator-Probe 2025 steht fest

Es wird eine ganz besondere Salvator-Probe 2025: Denn am 12. März 2025, also schon knapp zwei Wochen nach der vorgezogenen Bundestagswahl, wird am Nockherberg wieder derbleckt. Eine spezielle Situation für den Fastenredner Maximilian Schafroth und die Singspiel-Autoren Stefan Betz und Richard Oehmann, denn das Wahlergebnis ist frisch und eine neue Bundesregierung wahrscheinlich noch nicht im Amt.

„Aus unseren bisherigen Erfahrungen wissen wir, dass immer politisch etwas passieren kann und wir spontan sein müssen. Aber im nächsten März – zwei Wochen nach der Bundestagswahl – wird es schon ganz speziell sein“, so Richard Oehmann und Stefan Betz ergänzt: „Es ist schon ein bisschen ein Blick in die Glaskugel: Wer wird die Wahl gewinnen? Wer koaliert? Wer wird Minister? Das ist ja am Tag der Aufführung mit großer Wahrscheinlichkeit noch in der Schwebe und dementsprechend werden wir uns auch wappnen müssen, auch bei der Auswahl, welche Doubles auf der Bühne stehen werden.“

Normalerweise liegt zwischen Bundestagswahl und dem Derblecken am Nockherberg genug Zeit. Nur einmal war es sogar noch knapper: 1983 war die Wahl am 06. März nur eine Woche vor der Salvator-Probe am 11. März. Das nutzte der damalige Fastenredner Walter Sedlmayr indem er die anwesenden Politiker mit ihren Wahlkampfzitaten begrüßte: „Sehr geehrte Verbrecher und Verleumder! Werte Lügnerinnen und Lügner! Liebe müde und kalte Krieger, blutige Stümper, Dilettanten und Gaukler! Hochgeschätzte geistige Bürgerkrieger, Brandstifter und Brunnenvergifter […]“. Man darf gespannt sein, welche Vorlagen die Politiker im Wahlkampf liefern und was sich Maximilian Schafroth dazu einfallen lässt.