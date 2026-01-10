Termine der Münchner Schäffler 2026

Bis einschließlich 17. Februar 2026 zieht die Tanzgruppe des Fachverein der Schäffler Münchens e. V. durch die Straßen und Plätze der Landeshauptstadt. Mit Fasslschlägern, Reifenschwingern, Kasperl und Musik lassen die Schäffler eine Tradition aufleben, deren Ursprung bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht und die bis heute als Sinnbild für Lebensfreude, Zusammenhalt und Zuversicht gilt.
Hinter dem traditionsreichen Tanz stehen 25 junge Männer, die sich jedes Mal aufs Neue mit großem persönlichem Einsatz engagieren: Sie nehmen sich über Wochen Zeit, investieren ihren Jahresurlaub und tragen so dazu bei, eine der bedeutendsten Münchner Bräuche lebendig zu halten – sichtbar an vielen Orten der Stadt und tief verwurzelt in ihrer Geschichte.
Der Schäfflertanz 2026 ist mehr als Folklore: Er ist gelebte Münchner Identität.
|14:00 Uhr
|Bezirksausschuss 17
Giesinger Bahnhofplatz 1
81539 München
|16:00 Uhr
|Bezirksausschuss 19
Thalkirchner Platz
81371 München
|17:00 Uhr
|Pfarrkirche St. Johannes Evangelist Lochham
Leiblstraße 3 + 5
82166 Gräfelfing-Lochham
|18:00 Uhr
|Alte Kongresshalle
Am Bavariapark 14
80339 München
|14:00 Uhr
|ECE Marketplaces GmbH & Co. KG
Thomas-Dehler-Straße 10
81737 München
|16:00 Uhr
|Bezirksausschuss 4
Hohenzollernplatz
80796 München
|17:00 Uhr
|Landeshauptstadt München
Pasinger Bahnhofsplatz
81241 München
|18:00 Uhr
|Gasthof Zum Alten Wirt von Obermenzing
Dorfstraße 39
81247 München
|10.01.2026
|09:30 Uhr
|Gemeinde Eching
Bürgerplatz 1
85386 Eching
|10.01.2026
|11:00 Uhr
|Gemeinde Grünwald
Rathausplatz
82031 Grünwald
|10.01.2026
|12:00 Uhr
|Landeshauptstadt München
Marienplatz
80331 München
|10.01.2026
|13:00 Uhr
|Eduard Meier GmbH
Wittelsbacherplatz
80333 München
|10.01.2026
|14:00 Uhr
|Freiwillige Feuerwehr München Abteilung Harthof e.V.
Heimperthstraße 1
80935 München
|10.01.2026
|15:30 Uhr
|Festring Allach e.V.
Oertelplatz
80999 München
|10.01.2026
|17:00 Uhr
|Higgins Ale Works
Karlstrasse 122
80335 München
|11.01.2026
|11:30 Uhr
|Pfarrverband Bogenhausen Süd
Bennigsenstraße
81929 München
|11.01.2026
|13:00 Uhr
|Xaver´s
Rumfordstraße 35
80469 München
|11.01.2026
|14:00 Uhr
|Großwirt
Volkartstraße 2
80634 München
|11.01.2026
|15:00 Uhr
|Mittenheimer Straße 3
85764 Oberschleißheim
|11.01.2026
|16:30 Uhr
|Wirtshaus am Bavariapark
Alter Messeplatz
80339 München
|11.01.2026
|18:00 Uhr
|ascaim – edle Destillate
Ismaninger Straße 5
85609 Aschheim
|12.01.2026
|17:00 Uhr
|Landeshauptstadt München
Rosenkavalierplatz
81925 München
|12.01.2026
|18:00 Uhr
|Bavariaring 5
80336 München
|13.01.2026
|16:30 Uhr
|Münchner Bank eG
Professor-Otto-Hupp-Straße 1
85764 Oberschleißheim
