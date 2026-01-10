Termine der Münchner Schäffler 2026

Bis einschließlich 17. Februar 2026 zieht die Tanzgruppe des Fachverein der Schäffler Münchens e. V. durch die Straßen und Plätze der Landeshauptstadt. Mit Fasslschlägern, Reifenschwingern, Kasperl und Musik lassen die Schäffler eine Tradition aufleben, deren Ursprung bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht und die bis heute als Sinnbild für Lebensfreude, Zusammenhalt und Zuversicht gilt.

Hinter dem traditionsreichen Tanz stehen 25 junge Männer, die sich jedes Mal aufs Neue mit großem persönlichem Einsatz engagieren: Sie nehmen sich über Wochen Zeit, investieren ihren Jahresurlaub und tragen so dazu bei, eine der bedeutendsten Münchner Bräuche lebendig zu halten – sichtbar an vielen Orten der Stadt und tief verwurzelt in ihrer Geschichte.

Der Schäfflertanz 2026 ist mehr als Folklore: Er ist gelebte Münchner Identität.

08.01.2026 14:00 Uhr Bezirksausschuss 17
Giesinger Bahnhofplatz 1
81539 München
08.01.2026 16:00 Uhr Bezirksausschuss 19
Thalkirchner Platz
81371 München
08.01.2026 17:00 Uhr Pfarrkirche St. Johannes Evangelist Lochham
Leiblstraße 3 + 5
82166 Gräfelfing-Lochham
08.01.2026 18:00 Uhr Alte Kongresshalle
Am Bavariapark 14
80339 München
09.01.2026 14:00 Uhr ECE Marketplaces GmbH & Co. KG
Thomas-Dehler-Straße 10
81737 München
09.01.2026 16:00 Uhr Bezirksausschuss 4
Hohenzollernplatz
80796 München
09.01.2026 17:00 Uhr Landeshauptstadt München
Pasinger Bahnhofsplatz
81241 München
09.01.2026 18:00 Uhr Gasthof Zum Alten Wirt von Obermenzing
Dorfstraße 39
81247 München
10.01.2026 09:30 Uhr Gemeinde Eching
Bürgerplatz 1
85386 Eching
10.01.2026 11:00 Uhr Gemeinde Grünwald
Rathausplatz
82031 Grünwald
10.01.2026 12:00 Uhr Landeshauptstadt München
Marienplatz
80331 München
10.01.2026 13:00 Uhr Eduard Meier GmbH
Wittelsbacherplatz
80333 München
10.01.2026 14:00 Uhr Freiwillige Feuerwehr München Abteilung Harthof e.V.
Heimperthstraße 1
80935 München
10.01.2026 15:30 Uhr Festring Allach e.V.
Oertelplatz
80999 München
10.01.2026 17:00 Uhr Higgins Ale Works
Karlstrasse 122
80335 München
11.01.2026 11:30 Uhr Pfarrverband Bogenhausen Süd
Bennigsenstraße
81929 München
11.01.2026 13:00 Uhr Xaver´s
Rumfordstraße 35
80469 München
11.01.2026 14:00 Uhr Großwirt
Volkartstraße 2
80634 München
11.01.2026 15:00 Uhr Mittenheimer Straße 3
85764 Oberschleißheim
11.01.2026 16:30 Uhr Wirtshaus am Bavariapark
Alter Messeplatz
80339 München
11.01.2026 18:00 Uhr ascaim – edle Destillate
Ismaninger Straße 5
85609 Aschheim
12.01.2026 17:00 Uhr Landeshauptstadt München
Rosenkavalierplatz
81925 München
12.01.2026 18:00 Uhr Bavariaring 5
80336 München
13.01.2026 16:30 Uhr Münchner Bank eG
Professor-Otto-Hupp-Straße 1
85764 Oberschleißheim
     
     
     
     
     
     

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, auch kurzfristig, möglich.

Weitere Termine unter schaefflertanzmuenchen.de

