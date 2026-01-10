Termine der Münchner Schäffler 2026

Bis einschließlich 17. Februar 2026 zieht die Tanzgruppe des Fachverein der Schäffler Münchens e. V. durch die Straßen und Plätze der Landeshauptstadt. Mit Fasslschlägern, Reifenschwingern, Kasperl und Musik lassen die Schäffler eine Tradition aufleben, deren Ursprung bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht und die bis heute als Sinnbild für Lebensfreude, Zusammenhalt und Zuversicht gilt.

Hinter dem traditionsreichen Tanz stehen 25 junge Männer, die sich jedes Mal aufs Neue mit großem persönlichem Einsatz engagieren: Sie nehmen sich über Wochen Zeit, investieren ihren Jahresurlaub und tragen so dazu bei, eine der bedeutendsten Münchner Bräuche lebendig zu halten – sichtbar an vielen Orten der Stadt und tief verwurzelt in ihrer Geschichte.

Der Schäfflertanz 2026 ist mehr als Folklore: Er ist gelebte Münchner Identität.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, auch kurzfristig, möglich.

Weitere Termine unter schaefflertanzmuenchen.de