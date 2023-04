Teure „Pinkelpause“ – Tourist nutzt S-Bahn-Tunnel als stilles Örtchen

In der Nacht von Sonntag auf Montag betrat ein 40-jähriger US-Amerikaner den Gleisbereich im S-Bahn-Tunnel am Haltepunkt Isartor um dort seine Notdurft zu verrichten. Eine anfahrende S-Bahn verfehlte ihn dabei nur knapp.

Gegen 1 Uhr betrat der amerikanische Tourist den Gleisbereich hinter der Absperrung um dort zu urinieren. Als er auf den Bahnsteig zurückkehren wollte, erblickte ihn ein Triebfahrzeugführer einer Richtung Ostbahnhof verkehrenden S-Bahn und leitete eine Schnellbremsung ein. Die Bahn verfehlte den 40-Jährigen nur knapp und kam neben ihm zum Stehen. Im Anschluss stieg der Mann mit seinem Begleiter in die S-Bahn und fuhr zum Ostbahnhof, wo ihn eine alarmierte Streife der Bundespolizei erwartete. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Aufgrund der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft den Einbehalt einer Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro an. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann auf freien Fuß.