Thalkirchen: Festnahme von falschen Polizeibeamten nach Callcenterbetrug

Am Montag, 31.05.2021, nahmen Beamte der Münchner Polizei eine Geldabholerin fest.

Es handelt sich um eine 34-Jährige mit Wohnsitz in München.

Am Freitag, 28.05.2021, erhielt eine 80-jährige Münchnerin den Anruf eines

vermeintlichen Bankmitarbeiters. Er stellte sich mit dem Namen Martens vor und befragte

die Münchnerin nach ihrem Vermögen und möglichen Wertgegenständen. Weil sich der

Großteil ihres Geldes auf einem Bankkonto befand, wies der falsche Bankmitarbeiter die

80-Jährige an, das Geld von der Bank zu holen und nach Hause zu bringen, weil es dort

angeblich in Gefahr sei.

Nun forderte er die 80-Jährige auf, einen falschen Polizeibeamten, Herrn Lessmann,

anzurufen. Dieser erklärte ihr, dass das Bargeld gefälscht sei.

Die 80-Jährige bemerkte am Samstag, 29.05.2021 die Täuschung und erstattete Anzeige

bei der Polizei. Die AG Phänomene der Münchner Polizei übernahm daraufhin die

Ermittlungen.

Am Montag, 31.05.2021, gegen 17.00 Uhr, sollte dann das Bargeld in der Nähe des

Wohnortes der 80-Jährigen abgeholt werden. Dort wurde die Geldabholerin durch die

Polizei festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem einen weiteren Tatverdächtigen, der an der Tat

beteiligt war (ein 34-jähriger Münchner). Auch er wurde vorläufig festgenommen und in

die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Beide werden im Laufe des

Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die AG Phänomene setzt die Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs fort.