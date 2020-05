Thalkirchen: Geldbote überfallen

Am Freitag, 22.05.2020, zeigte ein 58-jähriger Münchner auf einer Polizeiinspektion einen zuvor, vor über einer Stunde, passierten Raubüberfall zu seinem Nachteil an. Er berichtete, dass er gegen 13:15 Uhr mit den Tageseinnahmen seines Verkaufsstandes in der Schäftlarnstraße zur Bank fahren wollte. Als er diese Einnahmen in einer Tasche auf den Beifahrersitz seines Pkw legte, wurde er durch einen ihm unbekannten Mann von hinten angesprochen und zu Boden gestoßen.

Der unbekannte Täter nahm daraufhin die Geldtasche und rannte davon. Zusammen mit einem weiteren Zeugen, der auf das Geschehen aufmerksam wurde, verfolgten sie den Täter. Zusammen mit einer weiteren männlichen Person, die ein wenig abseits stand, floh der unbekannter Täter zu Fuß über die Thalkirchner Straße weiter in westliche Richtung die Reichersbeurer Straße entlang.

Der 58-jährige Münchner blieb durch den Sturz unverletzt. In der Tasche befand sich Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlungen zum Fall führt das Kommissariat 21 (Raub).

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, südländische Erscheinung; Jeans, weißes T-Shirt, Turnschuhe

Täter 2:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftig, südländische Erscheinung; Jeans, weißes T-Shirt, Turnschuhe

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.