Thalkirchner Brücke: 14-Jähriger geschlagen und beraubt – Zeugenaufruf

.

.

.

Am Samstag, 02.10.2021, gegen 20:50 Uhr, befand sich ein 14-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit Bekannten beim Feiern im Bereich der Thalkirchner Brücke, als sich ihm vier bis fünf unbekannte Personen näherten. Im weiteren Verlauf wurde er von diesen dazu aufgefordert, sein Mobiltelefon auszuhändigen. Dies verneinte der 14-Jährige und steckte sein Handy in seine Bauchtasche.Unvermittelt schlugen ihn nun Personen aus der Gruppe mit Fäusten in den Bauch und in das Gesicht und nahmen ihm seine Tasche weg, in welchem sich das Mobiltelefon befand. In der Bauchtasche befand sich dazu ein kleiner Bargeldbetrag.Anschließend entfernten sich die Personen mit der Tasche. Die Bekannten des 14-Jährigen hatten von der Tat keine Erkenntnis erlangt, da sich der 14-Jährige im Tatzeitraum von seiner Gruppe abgesondert hatte. Als er zu seinen Bekannten zurückkehrte, erzählte er ihnen vom Vorfall und daraufhin wurde die Polizei verständigt.Sofort rückten mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit aus und konnten im Nahbereich der Thalkirchner Brücke zwei Personen antreffen, bei welchen es sich nach ersten Ermittlungen um zwei Tatverdächtige handelt. Die beiden Tatverdächtigen, ein 14-Jähriger und eine 18-Jährige, beide mit Wohnsitz in München, wurden angehalten, wegen der Tat angezeigt und nach der Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen wieder entlassen.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten weitere bislang unbekannte Tatverdächtige nicht ausfindig gemacht werden.

Auch konnte nach aktuellem Ermittlungsstand bislang eine genaue Tatbeteiligung nicht geklärt werden.