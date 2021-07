THE BLUE STONES Hidden Gems World Tour 2022 – 05.04.2022 im Strom Club München

Anfang dieses Jahres erschien ihr zweites Studioalbum „Hidden Gems“. Nun haben The Blue Stones bestätigt, dass sich der Veröffentlichung des neuen Werkes im Frühjahr 2022 eine Europatour anschließt, im Zuge derer das Alternative Duo auch in Deutschland Halt macht. Im März und April nächsten Jahres treten Tarek Jafar (Gesang, Gitarre) und Justin Tessier (Schlagzeug) dann die erste Reise über den Atlantik seit ihrer letzten ausverkauften Europatour im Jahr 2019 an.

„Es ist schon viel zu lange her, dass wir die Bühne gesehen haben“, sagt Sänger Tarek Jafar. „Wir werden diese Shows mit all der Energie spielen, die sich im vergangenen Jahr bei uns aufgestaut hat“.

Seit ihrem Debüt „Black Hole“, mit welchem die Band aus Windsor, Ontario im Herbst 2018 die Charts stürmte, werden The Blue Stones für ihre energetischen Live-Auftritte geschätzt, bei denen ihre Lässigkeit im Umgang mit den Elementen des Blues und des Rock noch viel mehr zu Geltung kommt als auf Platte ohnehin schon. Ihr Erstlingswerk fand bei Kritikern großen Zuspruch und bescherte den Kanadiern internationale Bekanntheit und eine treue Fangemeinde.

Nun präsentiert das Duo auf „Hidden Gems“ eine ebenso große Klangvielfalt wie auf ihrem Debüt. Mitreißende Blues-Rock-Songs voller prägnanter Gitarrenriffs und markante Hooks lassen einen teilweise vergessen, dass der üppige Sound von The Blue Stones von zwei Mu-sikern allein produziert wird. Im Frühjahr 2022 dürfen wir The Blue Stones wieder live auf der Bühne erleben, wenn sie für vier Konzerte nach Deutschland kommen.

Tickets sind telefonisch unter 01806 – 570070 (0,20 € / Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 € / Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen), im Internet unter www.eventim.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.