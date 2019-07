“The Circle of Light” – das größte Feuerwerk Deutschlands

Am 20. Juli findet in München das größte Feuerwerk Deutschlands statt. Im Rahmen des Sommernachtstraum 2019 inszenieren die Pyrokünstler von Pyroemotions aus Malta eine Choreographie aus Pyrotechnik, Feuer, Wasser und Filmmusik. Erstmals gibt es eine kreisrunde Anordnung der Pyro-Installationen im Olympiasee.

Der Himmel über dem Olympiasee geht in bunten Flammen auf. Am 20. Juli ab ca. 22.15 Uhr findet an Olympiasee und Olympiaberg das bislang größte Feuerwerk Deutschlands statt. Das künstlerische Konzept für „The Circle of Light“ kommt von Pyroemotions aus Malta, unter der Leitung von Pyrokünstler Simone Franciosi: „Unser Ziel sind offene Münder und leuchtende Augen. Dafür richten wir auf dem Olympiasee und entlang des Olympiaberges drei verschiedene Ebenen für das Feuerwerk ein.“



Video-Link: Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.Video-Link: https://youtu.be/5mzM17zA5k4

„Dieses Jahr wird es noch emotionaler als 2018“, sagt Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH. „Die Künstler legen ihren Fokus noch mehr auf die Musik, vor allem auf die Übergänge und die Schnitte zwischen den einzelnen Teilen. Die ganze Show verschmilzt zu einem einzigartigen Gedicht. In diesen 35 Minuten werden die Zuschauer alles um sich herum vergessen.“Die Pyro-Installationen und Flammenanlagen auf dem See werden kreisrund angeordnet, mit einem Durchmesser von 125 Metern und 60 Positionen. So haben alle Besucher aus jeder Ticketkategorie optimale Sicht auf das Feuerwerk. Weitere Installationen erstrecken sich über den See und entlang des Olympiaberges, sodass die Höhe des Berges für besondere Effekte genutzt werden kann.

Das musikalische Thema in diesem Jahr ist Filmmusik. Auf die Zuschauer warten Klassiker großer Filme, etwa der Soundtrack aus „The Highlander“, Stücke des berühmten Komponisten Hans Zimmer und des Violinisten David Garrett. „Wir haben dieses Jahr auch ernstere Stücke dabei. Die Reise wird berührender als je zuvor“, so Franciosi.

Das 20-köpfige Feuerwerker-Team von Pyroemotions inszeniert Feuerwerkskunst auf der ganzen Welt. Die letzten Stationen reichen von Montreal über Malta bis nach Moskau. Ihre Shows erzeugen eine einzigartige Harmonie aus Pyro-Effekten, Feuer, Wasser und Musik.