The Cranberries: Ihre größten Hits und drei neue Songs auf „Something Else“

The Cranberries, die Band rund um Frontfrau Dolores O’Riordan, bringen am 28.04.2017 ihre größten Hits sowie neue Songs in „acoustic versions“ und „unplugged“ Besetzung. Die neuen Songs reihen sich nahtlos neben Hits wie „Zombie„, „Dreams„, „Ridiculous Thoughts“ und „Ode To My Family“ ein und sind der Beweis für die Songwriter-Qualitäten von Dolores und Noel.

The Cranberries gelten als eine der bedeutendsten Bands der 90er Jahre. Insbesondere Sängerin und Songschreiberin Dolores O’Riordan repräsentierte eine neue Form unwiderstehlicher Weiblichkeit. Schnell schlugen sie die Brücke zwischen Indie-Ästhetik und unerwartetem weltweiten Erfolg.

Ihre Alben vier Alben „Everybody Else Is Doing It So Why Can’t I“, „No Need to Argue“, „To The Faithful Departed“ und „Bury The Hatchet“ verkauften sich bislang über 40 Millionen Mal. In den USA feierten sie in kürzester Zeit ähnliche Erfolge wie ihre irischen Kollegen von U2 oder Sinead O’Connor.

Um zu verhindern, ein komplett neu aufgenommenes „Best Of“-Album „Something Else“ nur eine Ansammlung wiederentdeckter Erinnerungen werden würde, sind auch drei neue Songs auf dem Album enthalten. „The Glory“ schrieb Dolores in den Proberäumen des Irish Chamber Orchestras. Die neuen Songs reihen sich nahtlos neben Hits wie „Zombie“, „Dreams“, „Ridiculous Thoughts“ und „Ode To My Family“ ein und sind der Beweis für die Songwriter-Qualitäten von Dolores und Noel.

Der Titel „Something Else“ ist daher eine respektvolle Hommage an das erste Album „Everybody Else“.