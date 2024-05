THE DAY OF HOPE – Nachhaltigkeit im Werksviertel – Mitte (er)leben

Zum zweiten Mal findet am 16. Mai 2024 der DAY OF HOPE im Werksviertel-Mitte statt. Von 10 bis 16 Uhr gibt es an diesem Tag ein umfangreiches Programm mit vielen kostenlosen Mitmach- und Informationsangeboten und der Möglichkeit hinter dieKulissen eines nachhaltigen Stadtquartiersbetriebs zu schauen. Anlaufstellen wie das WHEEL OF HOPE, die STAGE OF HOPE sowie der MARKET OF HOPE setzen dabei unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte. Ziel des Tages ist Schüler:innen und Münchner:innen für das Thema Nachhaltigkeit praktisch zu sensibilisieren und sie zu inspirieren, ihr Leben schon heute nachhaltiger zu gestalten.

Jeder kann etwas tun. Wenn es so etwas wie eine zentrale Botschaft des DAY OF HOPE gibt, dann diese. Die Motivation einen solchen Tag im Werksviertel-Mitte zu veranstalten, hat dabei viel mit den Ideen zu tun, anhand derer das Stadtquartier seit Jahren nachhaltig transformiert wird. „Wir wollen in München und deutschlandweit ein Vorbild sein, wie sich in einem Stadtquartier das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich umsetzen lässt“, so Nina Bovensiepen, Unternehmenssprecherin des Werksviertel-Mitte. Etwa durch das konsequente Bauen im Bestand, ein eigenes dezentrales Energiemanagement, ein Klimaschutzbündnis, das die Nachhaltigkeitsbemühungen von Unternehmern und Mietern vor Ort bündelt und koordiniert, die Integration von sozialen Initiativen in den Quartiersbetrieb, oder das Mobilitätskonzept mit eigenen Sharing-Angeboten bei. Investiert wird im Werksviertel-Mitte auch in nachhaltige Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche, wie die Almschule, eine Stadtalm mit Schafen auf dem Dach des WERK3.

Inhaltlich baut der DAY OF HOPE auf den 17 Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen auf, denen sich der DAY OF HOPE spielerisch und informativ nähert. So sensibilisieren die Verkehrsschilder der Gerechtigkeit auf subtile Weise für ein menschlicheres Miteinander ohne Krieg, Rassismus und Ungerechtigkeit. Mit Aktionen wie dem Klettern für Zusammenhalt in der Kletter-und Boulderhalle Heavens Gate werden Baumpatenschaften erklettert. Beim Schibbeln fürs Essen, initiiert von der Community Kitchen, wird der Verschwendung von Essen der Kampf angesagt. Und beim Kicken für Gerechtigkeit in Zusammenarbeit mit der Initiative buntkicktgut, geht es um ein faires Miteinander und gesunde Bewegung. Nicht nur die Mieter im Werksviertel-Mitte, sondern auch Vereine, Initiativen und Unternehmen aus ganz München präsentieren ihre Nachhaltigkeitsideen auf dem DAY OF HOPE. Im Mittelpunkt stehen dabei die drei Nachhaltigkeitsziele Nachhaltiger Konsum, Hochwertige Bildung sowie Bezahlbare, saubere Energie.

Die Ideen und Projekte werden in den verschiedensten Formaten und auf den verschiedensten Bühnen präsentiert. So verwandelt sich an diesem Tag das UMADUM Riesenrad in das WHEEL OF HOPE, dessen Gondeln für Präsentationen genutzt werden. Auf dem MARKET OF HOPE stellen Schulinitiativen, Vereine und Startups ihre Ideen und Arbeit vor und laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Und das WERK7 theater wird zur STAGE OF HOPE mit Vorträgen, Impulsen, künstlerischen und musikalischen Darbietungen sowie Filmbeiträgen zum Thema Nachhaltigkeit. Zusammen ergibt das ein vielseitiges Programm, das für Groß und Klein zahlreiche Erlebnisse und Eindrücke bereithält und das hoffentlich dazu anregen kann, unsere Zukunft aktiv und auf nachhaltige Weise mitzugestalten. Egal, wiegroß dieser eigene Beitrag auch sein mag: Jeder kann etwas tun.

Der Besuch des DAY OF HOPE sowie das Rahmenprogramm sind kostenfrei. DAY OF HOPE, Donnerstag, 16.5.2024, Programm von 10-16 Uhr, dayofhope-muenchen.de