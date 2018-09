The Eagles auf World Tour – 30.05.2019 Olympiahalle München

Die Eagles – Don Henley, Joe Walsh und Timothy B. Schmitt sowie Vince Gill und Deacon Frey – bringen ihre von der Kritik gefeierte Tournee 2019 nach Europa, um ihre Klassiker „Hotel California“, „One Of These Nights“, „Life In The Fast Lane“, „Desperado“ und viele mehr dem europäischen Publikum zu präsentieren. Die Tour startet Ende Mai in Antwerpen und führt durch zahlreiche Metropolen Europas, darunter auch Köln am 28. Mai, München am 30. Mai und Zürich am 05. Juni, bevor sie Anfang Juli ihren Abschluss in Dublin findet.

In der heutigen kurzlebigen, zerklüfteten Rocklandschaft, haben sich die Eagles ihre Anziehungskraft bewahrt, die Generationen und Genres überwunden und die Rolle der Band als beständige Musikikonen gefestigt hat. Als meistverkaufte Band der 70er Jahre und einer der Topseller aller Zeiten haben die Eagles weltweit mehr als 150 Millionen Tonträger verkauft und landeten sechs Nr.-1-Alben sowie fünf Nr.-1-Singles. Sie gewannen sechs GRAMMY® Awards, wurden 1998 im ersten Jahr ihrer Berechtigung in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen und 2016 vom Kennedy Center geehrt. Der amerikanische Verband der Musikindustrie, RIAA, bestätigte kürzlich ihr Greatest Hits 1971-1977 als meistverkauftes Album der Musikgeschichte (38 Mal Platin) und Hotel California als drittbestverkauftes Album (26 Mal Platin).

