The Gipsy Kings mit starkem Rückenwind auf Tournee im Mai

Fiesta-Klassiker von „Volare“ bis „Bamboléo“ live!

(thk) Begeisterte Besucher, klasse Konzertkritiken, volle, oftmals sogar restlos ausverkaufte Spielstätten. Diese Top-Bilanz ihrer Deutschland-Konzerte im Sommer 2022 liefert gute Gründe, dass The Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes auch 2023 wieder live in Deutschland zu erleben sind. Vom 16. bis 21. Mai heizt die Flamenco-/Salsa-Pop-Formation mit mehr als nur ihren Welthits „Bamboléo“ oder „Baila me“ erneut hierzulande ein. Eintrittskarten zu ihren schweißtreibenden Shows sind online und bei den stationären Vorverkaufsstellen erhältlich.

„Schon beim instrumentalen Auftakt mit ‚Galaxia‘ waren die Besucher binnen Sekunden mitgerissen vom vielstimmigen Gitarrensound“, stand in der Kritik der Offenbach-Post. „Spätestens bei ‚Djobi Djoba‘ war erste Siedepunkt erreicht, den die Band im Laufe des Konzertes immer wieder zu toppen wusste. Besonderer Höhepunkt neben den weiteren bekannten Hits wie ‚Bem, Bem‘, ‚Vamos a bailar‘ und der Gipsy-Interpretation des Italo-Klassikers ‚Volare‘: eine atemberaubende Darbietung des Stückes ‚Asturias‘ vom spanischen Komponisten Isaac Albéniz.“

Die unwiderstehlichen Rhythmen und feurige Darbietung der Lieder animieren das Publikum zum Tanzen, Klatschen, Singen. Diese Euphorie brachte die Rezensentin der Berliner Morgenpost in einem Satz auf den Punkt: „Mit ihrem energetischen Mix aus Flamenco, Rock und Salsa begeistern die Gipsy Kings.“ Obwohl von der 1975 gegründeten Originalbesetzung heutzutage nur noch Gründungsmitglied Nicolas Reyes Leadgesang/Gitarre) in den Reihen der verjüngten Familien-Formation steht, „hat“, so op-online, „die Band an Faszination nichts verloren.“

RBK Fusion presents

The Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes – „Live 2023“

16.05.23 München, Circus Krone

18.05.23 Frankfurt, Alte Oper

19.05.23 Berlin, Admiralspalast

21.05.23 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Eintrittskarten bei www.reservix.de, www.eventim.de und in den stationären Vorverkaufsstellen erhältlich.