THE STUDIO by BMW: Neues Besuchererlebnis ab 28. Mai 2021

Besucher können auf 180 Quadratmetern die Vielfalt der BMW-Fahrzeuge entdecken und sind eingeladen, auf einer Interactive Stage selbst aktiv zu werden.

Ein ganz besonderes Ausstellungsstück: Der BMW 507 von Elvis Presley.

Experten geben vor Ort Einblicke und Hintergrundinformationen.

BMW Welt, BMW Museum, BMW Group Classic und die BMW Niederlassung München kreieren gemeinsamen Auftritt.

Anlässlich der bereits erfolgten Eröffnung der Motorworld München, dem Erlebniszentrum für Automobilliebhaber verschiedenster Marken, lüftet nun auch die BMW Group den Vorhang ihres integrierten Showrooms. In den denkmalgeschützten Hallen des ehemaligen Bahnausbesserungswerks in München-Freimann können die Besucher auf rund 180 Quadratmetern in die Markenwelt von BMW eintauchen.

Eine Reise von der Historie in die Gegenwart.

Unter dem Motto „The Car is the Star“ präsentiert BMW in einem flexiblen Raumkonzept anlässlich der großen Eröffnung vier Fahrzeug-Ikonen. Automobilfans mit einer Leidenschaft für High Performance und ausdrucksstarkes Design kommen mit Exponaten aus dem Hause BMW M auf ihre Kosten. Der legendäre BMW M1 wartet ebenso auf die Besucher wie der Höhepunkt der Ausstellung: der originale BMW 507 von Elvis Presley. Freitag und Samstag ist zusätzlich ein Historienexperte des BMW Museum anwesend, der Fragen zu den historischen Exponaten beantwortet.

Für jeden etwas dabei.

Damit der Familienausflug etwas ganz Besonderes für Jung und Alt wird, umfasst der Showroom neben den Fahrzeugbühnen auch Elemente zum Mitmachen. An der mittig im Raum platzierten Genius Bar stehen Product Genius Rede und Antwort. Wer sich für Oldtimer interessiert, kann sich zudem an ausgewählten Tagen mit Historienexperten des Unternehmens unterhalten. Die sogenannte Interactive Stage sorgt für Unterhaltung, denn passend zum BMW 507 lädt THE STUDIO by BMW in den ersten Monaten in die 50er Jahre und zum Karaoke singen mit Elvis ein.

Wer noch mehr erfahren möchte, wird vor Ort eingeladen, das Markenerlebnis im BMW Museum und der BMW Welt zu vertiefen oder die BMW Niederlassung München zu besuchen, um an weiterführende Informationen zu gelangen.

Selbstverständlich steht die Gesundheit der Besucher sowie der Mitarbeiter an erster Stelle und die Eröffnung erfolgt unter Einhaltung aller behördlichen Vorgaben und Maßnahmen. Die BMW Group ist bemüht, das Besuchererlebnis von THE STUDIO so umfangreich wie möglich zu gestalten. Aufgrund der pandemischen Lage und damit einhergehender behördlicher Beschränkungen können unter Umständen einzelne Unterhaltungsangebote nicht vollumfänglich zur Verfügung stehen.

Die Daten im Überblick:

Ab wann: 28. Mai 2021, Dienstag bis Samstag 10.00 bis 18.00 Uhr

Eintritt: kostenfrei

Wo: Motorworld München

Lilienthalallee 35

80939 München