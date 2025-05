THE VERSE: Rohbauarbeiten starten für Münchens größtes Innenstadtprojekt

Das über 70.000 m² große Mixed-Use-Quartier von Herzog & de Meuron in „München Mitte“ nimmt zunehmend Gestalt an und wird bis 2027 realisiert.

Das von Herzog & de Meuron entworfene Mixed-Use-Quartier THE VERSE (www.the-verse-munich.com) im aufstrebenden Teilmarkt „München Mitte“ rund um den Münchner Hauptbahnhof erreicht einen wichtigen Meilenstein: Nach erfolgreichem Abschluss der aufwendigen Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen haben nun die Rohbauarbeiten begonnen. Mit mehr als 70.000 m² Mietfläche entsteht bis 2027 ein urbanes Landmark-Quartier, das modernste Arbeitswelten, Retail, Gastronomie und Fitnessangebote unter einem Dach vereint. Das Projekt befindet sich mehrheitlich im Eigentum von durch Oaktree Capital Management, L.P. verwalteten Fonds („Oaktree“) und wird von ACCUMULATA Real Estate Management („ACCUMULATA“) in Zusammenarbeit mit Montibus Asset Management („Montibus“) entwickelt.

Baufortschritt im Plan: Sichtbare Hochbauentwicklung im Sommer

„Wir haben in den vergangenen Monaten erhebliche Fortschritte bei THE VERSE gemacht“, erklärt Markus Diegelmann, Geschäftsführer bei ACCUMULATA. „Der Grobabbruch ist vollständig abgeschlossen, ebenso wie die umfangreichen Betonsanierungsarbeiten in den Untergeschossen. Auch der Spezialtiefbau ist weitgehend fertiggestellt. Mit dem Start der Rohbauarbeiten durch die Riedel Bau AG beginnt nun ein neues Kapitel. In der zweiten Jahreshälfte 2025 werden die Hochbauarbeiten auch von außen deutlich sichtbar sein.“

Starker Standort „München Mitte“

„Wir bauen THE VERSE unabhängig von einer Vorvermietung fertig und geben damit ein klares Bekenntnis zum Münchner Markt ab“, sagt Heiko Keppler, Managing Director innerhalb der europäischen Private Debt Strategie von Oaktree. „Wir sind von der Attraktivität der Münchner Innenstadt als Teilmarkt überzeugt und sehen in zentralen Toplagen eine konstant hohe Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Büroprodukten.“

„Das Gebiet rund um den Münchner Hauptbahnhof durchläuft dabei eine bemerkenswerte Transformation. Mit Projekten wie THE VERSE und weiteren hochwertigen Entwicklungen entsteht hier ein neuer, moderner Business District mit hoher Urbanität und ausgezeichneter Infrastruktur“, erklärt Stefan Schillinger, Geschäftsführer bei ACCUMULATA.

Mixed-Use-Quartier mit urbaner Vielfalt

„THE VERSE ist weitaus mehr als nur ein Bürokomplex. Unser Mixed-Use-Konzept vereint moderne Arbeitswelten, Gastronomie, Einzelhandel, Fitness, öffentliche Innenhöfe und eine der größten zusammenhängenden Dachlandschaften im Münchner Stadtgebiet zu einem lebendigen Quartier“, betont Diegelmann.

Das Areal entlang von Bayer-, Schwanthaler-, Paul-Heyse- und Mittererstraße wird durch zwei öffentlich zugängliche Innenhöfe und eine außergewöhnliche Dachlandschaft komplett neu positioniert. Mit über 2.000 m² nutzbarer Dachterrassenfläche entsteht eine der größten Dachlandschaften in der Münchner Innenstadt – ausgestattet mit Laufbahnen, Fitnessflächen, begrünten Aufenthaltszonen und sogar einem Padel-Sportplatz in rund 30 Metern Höhe. Die zukünftigen Nutzer profitieren von modernen Büroflächen, einem umfassenden Gastronomie- und Retailangebot im Erdgeschoss sowie Komplementärnutzungen wie Fitnessstudios.

„Die Kombination aus flexiblen Büroflächen und dem vielfältigen Angebot an Zusatznutzungen macht THE VERSE zu einem idealen Standort für zukunftsorientierte Unternehmen“, erklärt Olaf Claessen, Geschäftsführer von Montibus Asset Management. „Gerade in Zeiten des verstärkten Wettbewerbs um Talente sind attraktive Arbeitsumgebungen mit hoher Aufenthaltsqualität und guter Infrastruktur entscheidende Faktoren. THE VERSE wird diese Anforderungen in herausragender Weise erfüllen.“