Theater Rampensau inszeniert bitterböse Komödie „Mangelware Frischluft“

München, 10. Oktober 2017 – Mit der bitterbösen Komödie „Mangelware Frischluft“ erwartet die Zuschauer viel schwarzer Humor und eine Prise alltäglicher Wahnsinn. Die Uraufführung findet am 20. Oktober 2017 um 20 Uhr im Theater „Einstein Kultur“ in der Einsteinstraße 42 in München statt.

Inhalt des Stücks

Im Jahr 2047 wirken keine Antibiotika mehr und auf der ganzen Welt breiten sich unaufhaltsam aggressive Keime aus. In der Folge erkranken unzählige Menschen und sterben auf qualvolle Weise. Dann nimmt die Katastrophe vollends ihren Lauf: Ein Großteil der Menschheit wird ausgelöscht und die Erde zu weiten Teilen für immer unbewohnbar. Die wenigen Hinterbliebenen, die der Apokalypse entkommen konnten, finden Zuflucht in unterirdischen Bunkern, wo sie fortan ums nackte Überleben kämpfen müssen. An dieser Stelle, 30 Jahre nach der folgenreichen Katastrophe, beginnt unser Theaterstück, das trotz dem ernsten Thema als Komödie aufgesetzt ist. Mit viel schwarzem Humor und einer guten Portion Zynismus zeichnen die unterschiedlichen Charaktere das bizarre Bild einer düsteren Zukunft, das die Zuschauer nicht nur zum Lachen, sondern gleichzeitig auch zum Nachdenken anregt.

Mitwirkende

Darsteller:

Alexandra Fonsatti, Carolin Gscheidlinger, Thomas Heinl, Julia Moßburger, Stephan Neumüller, Jeanne Schehrer, Kathrin Eva Schmid, Martina Sedlmeier, Vladislav Weis

Maske:

Monika Negele

Musik:

Tobias Bosse

Bühnenbild:

Martin Hechtl

Skript:

Manuela Hertel

Regie:

Kathrin Eva Schmid

Veranstalter

Theater Rampensau ist ein Theater-Ensemble, dessen Mitglieder sich aus verschiedenen Bereichen der Theaterszene zusammengefunden haben und auf humorvolle Art und Weise aktuelle sowie zukünftige Themen aufarbeiten. Ganz neu gegründet und mit einem brandneuen Stück tritt das Ensemble ‚Theater Rampensau‘ im Zeitraum 20.-22.10.2017 mit seinem Debüt im Einstein Kultur in München auf.

Weitere Spieltage

21.10.17 + 22.10.17

Eintritt

normal 14 € / ermäßigt 10 €

Kartenreservierung

www.theater-rampensau.de