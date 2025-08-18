Theatron Musiksommer: Noch eine Woche Musik zum Nulltarif

Der Theatron MusikSommer im Olympiapark startet in seine diesjährige Finalwoche. Noch bis Sonntag, 24. August, gibt es bei freiem Eintritt, jedem Wetter und jeweils ab 19 Uhr Bands und Einzelkünstler*innen auf der Seebühne zu erleben. In der letzten Woche präsentiert noch einmal das Feierwerk sein Programm – mit Feel-Good-Pop, Rap, Indie, Alternative Pop, Pop-Rock und Electropop.

Auf der Bühne stehen unter anderem La Rey & Miss Hyde, Nachtkinder, CECI, Jamaram, Dolphin Love und LIZKI. Den Abschluss des Theatron Musiksommers am Sonntag, 24. August, bildet Kapa Tult mit punkigem Indie-Pop. Weitere Informationen zum Programm finden sich online unter www.theatron.net/programm.

Der Theatron MusikSommer wird veranstaltet vom Kulturreferat in Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat, dem Feierwerk e.V. und dem Medienzentrum München des JFF – Jugend Film Fernsehen e.V. sowie mit Unterstützung der Olympiapark München GmbH.