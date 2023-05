THEATRON Pfingstfestival – 27.05 bis 29.05 im Olympiapark München

Endlich ist es wieder soweit: Das THEATRON Pfingstfestival kehrt in den Olympiapark zurück.

Von Samstag, den 27.Mai 2023 bis Montag, den 29. Mai 2023 veranstaltet das Jugendkulturwerk München nun bereits zum 21. Mal das beliebte Umsonst&Draußen Festival. Das diesjährige Programm wurde von Christian Kiesler und Mira Mann kuratiert. Die Produktion obliegt Jörg Mücke mit seinem Team von moskitoevent.

Programmatisch bleibt sich das Festival nach all den Jahren treu, eine sehr bunte Mischung aus Subkultur und Newcomern quer durch alle Disziplinen der Popkultur. Künstler*Innnen mit starken Aussagen und spannenden musikalischen Positionen. Auch die Münchner Szene ist wieder mit spannenden Vertreter*innen Teil des Festival-Lineups.

Am Samstag startet das Festival um 19:30 Uhr mit einem großen Aufschlag und einer Premiere für das THEATRON Pfingstfestival. Es wird die eigens für das THEATRON Pfingstfestival kuratierte, erarbeitete und arrangierte Produktion mit dem Titel ‚COME CLOSER‘ zu sehen und zu hören sein. Der Abend widmet sich dem populärsten Narrativ der Musikgeschichte, der Liebe! Ein achtköpfiges Orchester (Cellotrio, Piano, Trompete, Gitarre/Electronics, Bass, Schlagwerk) unter der Leitung von Beni Brachtel und die drei Sängerinnen Nalan (Berlin), Mira Lou Kovacs (Wien) und Enji (München) covern die schönsten Lovesongs der Musikgeschichte.

Am Sonntag und am Montag startet das Programm wie gewohnt um 16:00 Uhr in den Festivaltag.

