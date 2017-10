Thirty Seconds To Mars „European Tour 2018″ – 18.03.2018 in der Olympiahalle München

Thirty Seconds To Mars melden sich mit gigantischem Projekt zurück

Seit ihrer Gründung vor fast zwei Jahrzehnten produzieren Sänger und Gitarrist Jared Leto und seine Band Thirty Seconds To Mars kraftvoll und melodiös getriebenen Alternative Rock. Schon immer strebte der charismatische Frontmann eine internationale Karriere als Musiker an. Spätestens seit ihrem zweiten Album „A Beautiful Lie“ von 2005, im Zuge dessen sie über 500 Konzerte rund um den Globus spielten, gehören Thirty Seconds To Mars zur Speerspitze der globalen Rockszene. Dies untermauerte auch das in 2009 veröffentlichte dritte Album „This Is War“, das unter anderem in Deutschland Platin-Status erreichte und sich beeindruckende 62 Wochen in den Charts hielt. Das neue, fünfte Album „A Day in the Life of America“ wird im Frühjahr erwartet und etwa zeitgleich mit einem Film gleichen Namens erscheinen. Zusammen ergeben die beiden konzeptuellen Kunstwerke ein einzigartiges audiovisuelles Gesamterlebnis, einen minutiösen Blick auf die USA der Gegenwart. Im Frühjahr kommt das Trio dann nach Europa zur großen Arena-Tour, in deren Rahmen Thirty Seconds To Mars zwischen dem 11. März und dem 3. Mai auch sechs Shows im deutschsprachigen Raum spielen. Die Stationen ihrer Reise sind Köln, Basel, München, Wien, Hamburg und Berlin.

Jared Leto gilt nicht nur als fantastischer Sänger und Performer, sondern auch als einer der talentiertesten amerikanischen Schauspieler der letzten zwei Jahrzehnte. Dabei zog Leto 1992 mit dem Vorsatz nach Hollywood, Interessierte für seine musikalischen Ambitionen zu finden. Mit seinem Schlagzeug spielenden Bruder Shannon Leto, mit dem er seit Kindesbeinen musiziert, gründete er 1998 Thirty Seconds To Mars. Bereits das selbstbetitelte Debüt, das die beiden Brüder im Alleingang aufnahmen, verkaufte sich in den USA auf Anhieb über 100.000 Mal und steht aktuell bei mehr als zwei Millionen Einheiten. Mit einigen Gastmusikern begannen sie eine bis heute nicht enden wollende Konzertreise durch alle Kontinente. Mit der Tournee zu „This Is War“ hielten sie Einzug ins ‚Guinness-Buch der Rekorde’: Innerhalb von zwei Jahren spielten sie 309 Shows und somit mehr als jede andere internationale Rockband ihres Formats.

Seit dem Erscheinen von „A Beautiful Lie“ im Jahr 2005 muss man Thirty Seconds To Mars zu den bedeutendsten Protagonisten der zeitgenössischen Rockszene zählen. Mehr als vier Millionen verkaufte Tonträger des Albums, Platin-Veredelungen in den USA und Italien sowie Gold-Auszeichnungen in Kanada, England, Australien und Südafrika belegen den internationalen Erfolg. Und auch in Europa wuchs die Popularität stetig. So gewannen sie unter anderem drei MTV Europe Music Awards und zwei Kerrang! Awards.

Mit dem seit 2003 fest zur Band gehörenden Musikern Tomislav Milicevic (Gitarre, Keyboard) spielten sie 2009 unter der Produktion von Flood (U2, Depeche Mode) ihr drittes Album „This Is War“ ein. Hierfür luden sie in acht Ländern zahlreiche ihrer Anhänger ins Studio, um am neuen Werk mitzuwirken. Diese Fan-Nähe ist eines der wichtigsten Anliegen für Thirty Seconds To Mars: Auf ihrer The Echelon genannten Plattform entwickelt die Band gemeinsam mit Fans auf der ganzen Welt zahlreiche humanitäre und philanthropische Projekte.

Nach dem erneut atemberaubend erfolgreichen letzten Werk „Love, Lust, Faith and Dreams“ (2013) und einer weiteren fast zwei Jahre andauernden Welttournee hat sich die Band für das kommende Werk ein einzigartiges filmisches Konzept ausgedacht: Am vergangenen 4. Juli filmten über 90 Crews parallel in allen 50 US-Staaten und nahmen so ein in dieser Dichte und Vielfalt noch nie gesehenes Prisma des amerikanischen Lebens am Unabhängigkeitstag. Aus mehreren hundert Stunden Material destillierten sie nicht nur einen eindringlichen Dokumentarfilm, sondern zugleich auch die Themen und Inhalte ihres kommenden Albums, das sie im Anschluss aufnahmen.

Thirty Seconds To Mars melden sich mit gigantischem Projekt zurück

Audiovisuelles Gesamtkunstwerk „A Day in the Life of America“

Dokumentarfilm und Konzeptalbum erscheinen Anfang 2018

Zwischen März und Mai live in Köln, Basel, München, Wien, Hamburg & Berlin

Live Nation Presents Thirty Seconds To Mars

So. 11.03.18 Köln Lanxess Arena

Mo. 12.03.18 CH-Basel St. Jakobshalle

So. 18.03.18 München Olympiahalle

Di. 17.04.18 A-Wien Stadthalle

Mi. 02.05.18 Hamburg Barclaycard Arena

Do. 03.05.18 Berlin Mercedes-Benz Arena

DEUTSCHLAND:

www.ticketmaster.de

Ticket-Hotline: 01806 – 999 0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wochenende u. Feiertage 9-20 Uhr)

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)

www.eventim.de

Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 00

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)