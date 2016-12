THRILLER – LIVE Die Erfolgs-Show mit vier neuen Songs zurück in München

Mit einer grandiosen Show feiert THRILLER – LIVE das Phänomen Michael Jackson, seine größten Hits und seinen unverwechselbaren Tanzstil. Von den ersten Erfolgen mit den Jackson 5 über Hits wie „Bad“ bis zu den Songs des bestverkauften Albums aller Zeiten, Thriller, vereint das Original aus dem Londoner West End die Highlights einer über 40 Jahre andauernden Karriere. Weltweit ließen sich schon 4 Millionen Zuschauer in 33 Ländern von der Hommage an den King of Pop mitreißen. Im Londoner West End zählt sie zu den erfolgreichsten Shows aller Zeiten. Von 28.03. bis 09.04.17 kommt THRILLER – LIVE nach großem Erfolg exklusiv an das Deutsche Theater München zurück: mit vier neuen Songs, darunter „Remember the Time” und „Who’s Lovin’ You“, neuen Videosequenzen und Visual Effects. Erleben Sie hautnah, wie die brillanten Sänger und Tänzer das geballte Gefühl der Auftritte und Videos Michael Jacksons packend auf die Bühne bringen.

28.03. – 09.04.2017

Tickets: www.muenchenticket.de