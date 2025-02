Tiefgarage in Vollbrand – Maxhof

Am Nachmittag ist ein Großaufgebot der Feuerwehr München zu einem gemeldeten Tiefgaragenbrand alarmiert worden.

Kurz nach 15 Uhr meldeten Anrufer in der Leitstelle einen Brand in einer Tiefgarage in der Riedener Straße. Nach Alarm- und Ausrückeordnung wurden mehrere Löschzüge und Sonderfahrzeuge zu der Meldeadresse entsandt.

Die ersten Einsatzkräfte konnten eine starke Rauchentwicklung aus einer Garageneinfahrt feststellen und starteten sofort einen Löschangriff.

Dieser zeigte zügig seine Wirkung und nun stellte sich heraus, nachdem die Sicht auf das Objekt besser war, dass es sich nicht um eine Tiefgaragenabfahrt, sondern um drei sogenannte Duplexgaragen handelte.

Das in Brand geratene Material war schnell abgelöscht. Nach den Lüftungsmaßnahmen konnten die meisten Einsatzkräfte schnell wieder abrücken.

Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle schließlich wieder an den Eigentümer.