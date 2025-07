Tierabwehrspray in Grundschule versprüht – Polizei kann zwei Tatverdächtige festnehmen

Am Mittwoch, 23.07.2025, gegen 11:20 Uhr, versprühten ein 15-Jähriger und ein 14-Jähriger, jeweils mit Wohnsitz in München, in einer Grundschule Tierabwehrspray.

Dadurch wurden zum jetzigen Stand 16 Personen verletzt, zwei davon benötigten eine ärztliche Behandlung.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vor Ort angetroffen und wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Das Tierabwehrspray wurde sichergestellt und beide Tatverdächtigen nach Abschluss der durchgeführten polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.