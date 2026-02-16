Tierische Neuigkeiten unter Wasser: Ein Besuch im Hellabrunn Aquarium lohnt sich besonders im Winter

Während draußen die Temperaturen noch auf Winter eingestellt sind, gibt es im Tierpark Hellabrunn einen besonders angenehmen Ort für Entdeckungen: die Meerwasseraquarien. Denn dort ist es warm, trocken und es warten spannende Neuigkeiten und neue tierische Bewohner darauf, von Besucherinnen und Besuchern entdeckt zu werden.

Im Riffbecken des Urwaldhauses ist ein Pärchen Golddemoisellen eingezogen. Die beiden haben sich eine rosafarbene Montipora-Koralle im vorderen Bereich des Beckens ausgesucht und zeigen dort aktuell ein besonders interessantes Verhalten: Sie pflegen ihre unter der Koralle abgelegten Eier sehr aufmerksam. Das etwas kleinere Weibchen ist an schwarzen Streifen gut zu erkennen – mit etwas Geduld lassen sich die Tiere hervorragend bei der Brutpflege beobachten.

Auch bei den Seepferdchen im Aquarium gibt es regelmäßig Nachwuchs. Zwischen dem Seegras sind die Jungtiere mit einem guten Auge zu entdecken. Eine Besonderheit: Bei Seepferdchen übernehmen die Männchen die Brutpflege. Sie tragen die Eier in einer Bruttasche am Bauch, die an gelblichen Falten gut zu erkennen ist.

Neu in den Meerwasseraquarien sind zudem Prachtröhrenaale. Die etwa 25 Zentimeter langen Fische graben sich Röhren in den Sandboden, aus denen meist nur Kopf und Hals herausragen – ein faszinierender Anblick, besonders für aufmerksame Beobachter.

Ebenfalls neu ist der Paddelbarsch, der nun gemeinsam mit den Epaulettenhaien lebt. Seine auffällige Fleckenzeichnung wirkt auf den ersten Blick kontrastreich, dient ihm als Lauerjäger jedoch als perfekte Tarnung in Höhlen und unter Felsvorsprüngen.

Für zusätzliche Bewegung sorgt seit Kurzem ein Pärchen Paletten-Doktorfische im Haibecken. Die auch als „Dories“ bekannten Fische sind im gesamten Becken unterwegs und lassen sich sehr gut bei der Futtersuche beobachten.

Gerade in der kalten Jahreszeit bieten das Aquarium – übrigens eines der ältesten Gebäude im Tierpark – sowie das Urwaldhaus eine ideale Möglichkeit, den Zoobesuch wetterunabhängig zu genießen. Sie laden dazu ein, in die faszinierende Unterwasserwelt einzutauchen und dabei Neues zu entdecken.