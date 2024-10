Tierischer Einsatz für die Bundespolizei – „Chicka“ allein in München

Donnerstagmittag (10. Oktober) erreichte die Bundespolizei in München der Hilferuf eines Münchners dessen Hündin am S-Bahn Haltepunkt Westkreuz entlaufen und in die S-Bahn gestiegen war. Der Ausflug endete jedoch schon wenig später.

Gegen 12:00 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion München die Meldung über die ausgebüxte Hündin „Chicka“, die in eine S-Bahn der Linie S6 Richtung Pasing gestiegen war. In der S-Bahn wurde eine Reisende auf das unternehmungslustige Tier aufmerksam und nahm „Chicka“ in ihre Obhut. Am Pasinger Bahnhof wartete dann bereits eine Streife der Bundespolizei um nach der Hündin Ausschau zu halten. Friedlich und vielleicht ein bisschen enttäuscht über das jähe Ende ihrer Unternehmung, wurde „Chicka“ an die Einsatzkräfte übergeben. Die setzten das Tier unvermittelt in den Polizeibus und brachten es wohlauf zurück zu ihrem glücklichen Herrchen am Haltepunkt Westkreuz. Und so eine Fahrt im Streifenwagen erlebt Hund ja auch nicht jeden Tag.