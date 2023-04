Tierischer Maifeiertag im Tierpark Hellabrunn

In diesem Jahr findet nach mehrjähriger Pause wieder der traditionelle Maifeiertagsumzug durch den Tierpark Hellabrunn statt. Im Rahmen der volkstümlichen Maifeier sorgen eine bayerische Blaskapelle, sowie Trachtler und Goaßlschnalzer für die richtige Stimmung im Hellabrunner Mühlendorf. Alle musikalischen Darbietungen werden unter besonderer Berücksichtigung des Tierwohls ohne Verstärker oder Lautsprecher durchgeführt.

Der Tierpark versteht sich als Zentrum für tiergerechte zoologische Pflege von Wildtieren, als Ort des Artenschutz und der Umweltbildung. Aber auch traditionelles Brauchtum darf in einer mehr als 110 alten Institution wie Hellabrunn ihren Platz haben und somit hat der Zoo am Montag, den 1. Mai noch einiges mehr zu bieten, als einheimische oder exotische Tierarten. Den Maifeiertag begeht Hellabrunn traditionell mit bayrischem Brauchtum und lädt große und kleine Tierparkfans zum Mitfeiern ein.

Um 11 Uhr startet am kommenden Montag der Maifeiertagsumzug am Flamingo-Eingang. Vorbei an der Bison- und Südamerikaanlage, entlang der Großvoliere, Humboldtpinguinen und Java-Bantengs führt der Umzug direkt ins Hellabrunner Mühlendorf. Dort gibt es im Anschluss verschiedene Tanzdarbietungen der Trachtler und Goaßlschnalzer, denen sich ein Platzkonzert im Biergarten anschließt, das bis etwa 15:30 Uhr geht.

In Begleitung von ausgewählten Tieren ist sowohl fürs Auge wie auch für die Ohren sicher für jeden etwas dabei. Alle Tierparkgäste sind herzlich eingeladen, am Festzug und der anschließenden Maifeier im Biergarten teilzunehmen. Kulinarisch wird der Wonnemonat vom Hauptrestaurant Marché mit einem Feiertags-Frühstück für kleine und große Tierparkgäste begrüßt. Das Frühstück kostet 17,90€ pro Person. Kinder bis 110cm sind eingeladen, bis 140cm wird der halbe Preis gezahlt. Buchungen sind ab sofort möglich unter: https://kurzelinks.de/fruehstueckmaifeiertag

Treffpunkt zum Festzug: Montag, 1. Mai um 11 Uhr am Flamingo-Eingang.

Hellabrunn freut sich auf alle Gäste!