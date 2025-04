Tierisches Osterfest

Tierische Überraschungen hat das Osterfest hoffentlich vielen Kindern in Form von Schokoladenosterhasen beschert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München hatten hingegen mit einigen echten Tieren zu tun.

Das schöne Wetter hat bereits die ersten Bienenvölker schwärmen lassen. In diesen Fällen werden sie in München von den Feuerwehrleuten in Bienenkästen wieder eingesammelt und an den Imkerverein übergeben. Einige Vögel verhakten sich in Netze und mussten von den Einsatzkräften befreit werden. Teilweise waren die Tiere auch verletzt und wurden in eine spezielle Vogelklinik gebracht. Ein Eichhörnchen verirrte sich in einem Fallrohr einer Dachrinne und wurde daraus befreit.

Immer wieder schöne Einsatzmomente bringt der Frühling mit sich, wenn Entenküken schlüpfen. Oftmals brüten die Enten auf Dachterrassen. Dort können sie aber nicht bleiben. Sie werden dann von den Feuerwehrleuten eingefangen und an einem Gewässer wieder in die Natur entlassen. Meist gelingt dies innerhalb weniger Minuten. Doch eine Entenmutter hatte wohl noch andere Pläne. Während die Küken schnell eingefangen werden konnten, weigerte sich die Entenmama vehement gegen alle Fangversuche der Retter. Also stellten die beiden Feuerwehrmänner die Tierfangkiste mit den Küken in die Nähe der Mutter und warteten. Die kleinen Entenjungen fanden den Platz in der Tierfangkiste eigentlich ganz gemütlich, aber die Mutter überlegte noch, ob sie ebenfalls den Weg hineinwagen sollte. Nach mehr als zweieinhalb Stunden war es geschafft. Die Entenmama gesellte sich zu ihren Jungen und die Einsatzkräfte konnten die Tierfangkiste schließen und den Weg zur Isar antreten. Dort angekommen machten sich Mama und dreizehn Küken dann sofort auf und genossen ihre Freiheit mit dem ersten Bad in der Isar. Manchmal braucht es halt einfach ein bisschen Geduld.