Tierpark Hellabrunn erhöht zum 1. Februar 2025 die Eintrittspreise

Am 1. Februar 2025 erhöht der Tierpark Hellabrunn nach mehreren Jahren die Eintrittspreise. Grund dafür sind vor allem steigende Betriebskosten.

Ab dem 1. Februar 2025 wird es eine moderate Preisanpassung bei den Tages- und Jahreskarten im Münchner Tierpark geben. Der Eintrittspreis für einen Erwachsenen wird dann bei 20 Euro liegen. Für Kinder erhöht sich der Eintrittspreis von sieben auf acht Euro. Die „Kleine Familien-Tageskarte“ (ein Elternteil und dessen eigene bzw. unter gleicher postalischer Adresse lebende Kinder zwischen vier und 14 Jahren) wird statt 22 dann 25 Euro kosten, die „Große Familien-Tageskarte“ (beide Eltern und deren eigene bzw. unter gleicher postalischer Adresse lebende Kinder zwischen vier und 14 Jahren) 45 Euro. Die Parkgebühren auf dem Parkplatz P2 an der Siebenbrunner Straße bleiben gleich, bei 6 Euro pro Tag.

Die letzte Preisanpassung für den Tageseintritt erfolgte vor drei Jahren. „Auch der Tierpark Hellabrunn muss verantwortungsvoll und betriebswirtschaftlich handeln. Steigende Kosten bei Energie, Futterversorgung und Personal zwingen Hellabrunn zu agieren, um den umfangreichen Tierparkbetrieb aufrechtzuerhalten“, erklärt Tierparkdirektor Rasem Baban und weiter: „Die inflationäre Preisentwicklung seit 2022 hat auch vor unserer Wirtschaftsbilanz keinen Halt gemacht, sodass zudem Bau- und Instandhaltungskosten für unsere Tieranlagen und sonstigen Infrastrukturprojekte immens gestiegen sind. Somit ist eine Preisanpassung in diesem Jahr unvermeidbar, die Erhöhung erfolgt jedoch sehr moderat.“

Die Preise für die Jahreskarten werden ebenfalls angepasst. Künftig kostet eine Jahreskarte für Erwachsene 69 Euro, für Kinder 34 Euro. Für Familien erhöht sich der Preis auf 69 Euro (kleine Familien-Jahreskarte) bzw. 138 Euro (große Familien-Jahreskarte). „Für Münchnerinnen und Münchner, die den Tierpark oft und regelmäßig besuchen, lohnt sich nach wie vor der Kauf einer Jahreskarte – bereits mit drei Besuchen im Jahr hat man den Preis der Jahreskarte eingelöst. Erfreulicherweise bieten wir ab dem 1. Februar 2025 auf vielfachen Wunsch unsere Familienkarten, also Tages- und Jahreskarten, auch für Großeltern und Enkelkinder (4-14 Jahre) an.“ erklärt Baban.

Selbstverständlich wird es auch künftig ermäßigte Tarife für Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Seniorinnen und Senioren, Schwerbehinderte sowie Gruppen geben. Darüber hinaus erhalten auch Inhaberinnen und Inhaber des München-Passes weiterhin eine entsprechende Ermäßigung auf Tages- und Jahreskarten.

Der Tierpark Hellabrunn gehört zu den größten und renommiertesten wissenschaftlich geführten Zoos in Deutschland. Mit zahlreichen Investitionen in Tieranlagen und Tierhäuser, aber auch in

das Bildungsangebot für Besucherinnen und Besucher entwickelt und verbessert sich Hellabrunn stetig.

Bereits gekaufte Gutscheine für Jahreskarten können noch ohne Aufzahlung der Preisdifferenz bis zum 31. Januar 2025 an den Kassen vor Ort in Hellabrunn eingelöst werden.

Eintrittspreise Tierpark Hellabrunn, gültig ab 1. Februar 2025: