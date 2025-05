Tierpark Hellabrunn: Erstes Kennenlernen mit Rani und Savani verläuft harmonisch

Elefantenkuh Rani und ihre Tochter Savani sind am Dienstagabend aus dem Zoo Leipzig im Münchner Tierpark Hellabrunn angekommen. Die ersten beiden Tage der Eingewöhnung verliefen sehr positiv – das Kennenlernen mit den anderen Herdenmitgliedern zeigte sich harmonisch und vielversprechend.

Nachdem Rani und ihre zweijährige Tochter Savani direkt nach ihrer Ankunft am Dienstagabend bereits ersten Blick- und „Rüssel“-Kontakt mit den Hellabrunner Elefanten Mangala, Temi, Otto und Gajendra hatten, konnten die beiden Neuzugänge am Mittwoch zunächst den Innenbereich des Elefantenhauses und anschließend ganz in Ruhe die Außenanlage erkunden.

Bereits am Donnerstag folgte das erste direkte Aufeinandertreffen mit der Hellabrunner Elefantengruppe – zumindest mit Temi, Otto und Mangala. Zunächst begegneten sich die Tiere im Haus, später auch draußen. Mangala zeigte sich dabei sehr interessiert und kontaktfreudig. Otto war anfangs zurückhaltend und etwas eingeschüchtert, besonders von der kleinen Savani, fasste jedoch im Laufe des Tages Vertrauen und näherte sich ihr zunehmend. Auch Temi verhielt sich ruhig und beobachtend, nahm jedoch hin und wieder ihren Sohn in Schutz und hielt Abstand.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf“, sagt Daniel Materna, Tierpfleger und Teamleiter im Elefantenhaus. „Alle fünf Tiere zeigen ausgeglichenes und soziales Verhalten – ein guter Start für das Zusammenwachsen der neuen Gruppe.“

Nun verbringen die fünf Elefanten nicht nur tagsüber gemeinsam Zeit im Innen- und Außenbereich, sondern auch die Nächte zusammen – zunächst unter Beobachtung der Tierpflegerinnen und Tierpfleger, um das Verhalten der Tiere eng begleiten zu können.

„Es wird sicherlich noch die ein oder andere Begegnung geben, bei der ausgehandelt wird, wie sich die Herde künftig aufstellt. Mangala als Leitkuh hat heute eine sehr integrierende Rolle übernommen, und wir sind sehr zuversichtlich, dass unsere neuen und alten Elefanten gut zusammenfinden“, so Daniel Materna.

Aktuell kann es noch zeitweise zu Schließungen des Hellabrunner Elefantenhauses kommen, jedoch sind alle Elefanten täglich auch auf den Außenanlagen zu sehen.