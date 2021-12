Tierpark Hellabrunn: Über 25.000 Handys für den Artenschutz

Seit 10 Jahren sammelt der Tierpark Hellabrunn alte und gebrauchte Handys – so konnten seit 2011 bereits 25.192 Handys oder deren Teile recycelt bzw. für eine weitere Benutzung aufgearbeitet werden. Das Recyceln der Handys und Smartphones ermöglicht aktiven Artenschutz durch den Schutz bedrohter Arten und ihrer Lebensräume u.a. im Kongo, in Ecuador und in anderen Hotspots der Biodiversität.

Zahlreiche Rohstoffe, die in Handys und Smartphones verarbeitet werden, werden in ökologisch sehr wertvollen Gebieten gewonnen. So beispielsweise Gold, Kupfer oder Coltan in der Demokratischen Republik Kongo – mitten im Lebensraum von Pinselohrschweinen, Gorillas und anderen bedrohten Arten. Durch das Recycling ausgedienter Geräte und die Rückgewinnung der kostbaren Rohstoffe kann der weitere Abbau und somit die Regenwaldzerstörung vermindert werden. Ein Handy ist im Schnitt rund vier Jahre funktionstüchtig. Dennoch kommen sie durchschnittlich nur 18 Monate lang zum Einsatz, bevor sie durch ein neues, attraktiveres Modell ersetzt werden. So lagern mittlerweile geschätzte 200 Millionen Handys, Smartphones und Tablets in Deutschlands Schubladen.

Damit die Handys den Weg aus der Schublade finden, bietet Hellabrunn bereits seit 2011 Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, gebrauchte Handy entweder in eine Sammelbox zu werfen, oder eine eigene Sammelaktion zu starten. Das dem zugrunde liegende gemeinsame Rücknahmesystem der Deutschen Telekom und Teqcycle Solutions GmbH ist sogar mit dem staatlichen Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet, da die Abgabemöglichkeit besonders einfach gehalten ist und die Wiederverwendungsfähigkeit der Handys sorgsam und professionell geprüft wird. So können Edelmetalle wie Kupfer, Gold, Silber, Platin und Palladium nachhaltig zurückgewonnen und bis zu 60 Prozent der in einem Mobiltelefon eingesetzten Materialien ein weiteres Mal verwendet werden.

„Für jedes Handy, dass über Hellabrunn eingesammelt wird, erhalten wir 50 Cent Spende von Teqcycle Solution GmbH – diese 50 Cent kommen zu 100 Prozent den Artenschutzprojekten, die wir weltweit unterstützen, zugute“, erklärt Julia Knoll, in Hellabrunn zuständig für die Bereiche Artenschutz und Edukation, und weiter: “So konnten wir gemeinsam mit der Stiftung Jocotoco den Schutz bedrohter Arten durch den Ausbau des Canandé Reservats in Ecuador oder die Forschung zur Gefährdung von Arten aktiv unterstützen. Außerdem kommt das Geld Organisationen vor Ort zugute, die so die lokale Bevölkerung in den Artenschutz einbinden können“.

„Der Tierpark Hellabrunn versteht sich als Bildungs- und Naturschutzeinrichtung mit dem Ziel, seine Besucher für die Biologische Vielfalt zu begeistern und für Natur- und Artenschutz zu sensibilisieren. Die Handysammelaktion ist eine tolle Möglichkeit für jeden Einzelnen, einen kleinen – aber ungeheuer wichtigen Beitrag zum Schutz und Erhalt seltener und gefährdeter Arten zu leisten. Helfen Sie uns, die faszinierende Artenvielfalt unseres Planeten zu schützen!“, so Tierparkdirektor Rasem Baban.

Aus Sicherheitsgründen können aktuell in Hellabrunn nur noch Geräte ohne Akku gesammelt werden – Geräte mit festverbautem Akku können jedoch über den stationären Handel oder die Wertstoffhöfe entsorgt werden. „Die Handys sollten keinesfalls im Hausmüll landen“, betont Julia Knoll. Die Abgabe im Tierpark ist in den Service-Centern oder per Post möglich: