Tierquälerei am Nymphenburger Schlosskanal

Am Sonntag, 10.04.2022, gegen 22:15 Uhr, alarmierte eine Passantin den Polizeinotruf 110 und sie teilte mit, dass sie gerade gesehen habe, wie drei unbekannte Personen Gewalt gegen einen Schwan am Ufer des Nymphenburger Schlosskanals auf Höhe der Ludwig-Ferdinand-Brücke ausgeübt und diesen danach in das Wasser geworfen hätten. Dort würde er jetzt leblos auf dem Wasser treiben.

Die drei unbekannten männlichen Personen entfernten sich danach in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei nach diesen Personen blieb erfolglos. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den toten Schwan aus dem Schlosskanal. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Tierquälerei nach dem Tierschutzgesetz.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 67 übernommen.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 170 cm; bekleidet mit blauer Hose, grünes Oberteil

Täter 2:

Männlich, bekleidet mit schwarzer Jacke

Täter 3:

Männlich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im angegeben Bereich um den Schlosskanal und Nördliche und Südliche Auffahrtsallee Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 67, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.