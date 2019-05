Tiertafel München – Flohmarkt am 19.05.2019

Am Sonntag, den 19. Mai 2019 findet auch in diesem Jahr wieder ein Tierartikel-Flohmarkt der Tiertafel München statt. Von 11 – 15 Uhr kann in der Schwere-Reiter-Str. 2 nach Herzenslust gestöbert und gebummelt werden: Zubehör für die Lieblinge zu Hause finden und gleichzeitig bedürftigen Münchner Haustierhaltern helfen.

Immer mehr Menschen sind mit ihren Tieren auf die Unterstützung der Tiertafel München angewiesen. Eine Vielzahl der Miezen und Zamperl ist chronisch krank und benötigt neben Spezialfutter auch dauerhaft medizinische Begleitung.

Werbung / Anzeige

Der gesamte Erlös kommt daher der Tiertafel München für die Bezuschussung von Tierarztkosten und Spezialfutterkauf zu Gute.