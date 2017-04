Tiertafel München veranstaltet Tierartikel-Flohmarkt

München, 12.04.2017. Einen Flohmarkt ausschließlich für Artikel rund ums Tier veranstaltet die Tiertafel München am Sonntag, 23. April von 11 bis 16 Uhr in der Schwere-Reiter-Str. 2 auf dem Gelände des Künstlerquartiers in München.

Tierarztkosten drücken den gemeinnützigen Verein und so bietet er mit weiteren Tierschutzorganisationen aus ganz Bayern, u.a. der TierTafel Würzburg, Vox Animalis und bmt Bund gegen Missbrauch der Tiere alles an, was nicht nur Bello und Mieze, sondern auch ihre Besitzer erfreut.

Andrea de Mello, Vorsitzende der Tiertafel München e.V., verspricht den Besuchern „hochwertige, kaum gebrauchte Halsbänder, Geschirre, Leinen, Körbchen, Kissen, Spielzeuge, Trainingsartikel, Transportboxen und vieles mehr“.

Der gesamte Erlös des Flohmarkts fließt in die Kassen der Tierschützer und wird für dringend benötigte Untersuchungen, Futter und Kastrations-projekte verwendet.

Das Gelände kann bequem mit dem MVV Haltestelle Leonrodplatz erreicht werden. Begrenzte Parkmöglichkeiten rund um das Gelände an der Dachauer und Schwere-Reiter-Str..

Hunde sind selbstverständlich auf dem Flohmarkt herzlich willkommen.