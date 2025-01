Tingström und Gotthardt sichern sich Tourcard

Die Q-School in Kalkar ist im vollen Gange. Nach den zwei Finaltagen stehen die ersten beiden europäischen Tourcard Gewinner fest: Der Schwede Viktor Tingström siegt an Tag 1 in der Finalrunde und sichert sich damit einen Platz auf dem Profi-Circuit. Der Deutsche Kai Gotthardt zieht am Freitag nach und gewinnt nach seinem WM-Debüt im vergangenen Jahr erstmalig in seiner Karriere eine Tourcard.

Tingström erzielte auf seinem Weg zum Sieg in Kalkar drei Averages von über 100 und besiegte auf seinem Weg ins Finale den schweizerischen WM-Star Stefan Bellmont, Kevin Troppman, Andrea Micheletti und den ehemaligen Tour Card Holder Karel Sedlacek. Der schwedische Star Tingström trat im Finale gegen den Niederländer Jimmy van Schie an und gewann die letzten beiden Legs, um mit 6:4 zu gewinnen. Mit einem 129er-Checkout sicherte er sich zum ersten Mal seine Tour Card.

„Es war die beste Leistung, die ich je erzielt habe, seit ich Darts spiele. Ich bin überglücklich“, sagt Tingström nach seinem Triumph.

Für „The Tunnel“ Kai Gotthardt führte der Weg zur Tourcard gegen Jeroen Mioch, und Boris Krcmar, bevor er mit einem Average von 108 Punkten gegen Jamai van den Herik triumphierte. Es folgen Siege gegen seinen Landsmann Michael Unterbuchner, Davy Proosten und Stefaan Henderyck. Im ersten deutschen Finale der Q-School-Geschichte setzte sich Gotthardt dann im Decider gegen Steven Noster durch.

Der Tag war unglaublich. Zuerst bin ich nicht reingekommen und hatte im zweiten Spiel sogar einen Matchdart gegen mich. Aber dann habe ich einfach mein Spiel gespielt und glaube ich keine Zweifel hinterlassen, dass ich auf der Tour gut aufgehoben bin“, resümiert Gotthardt nach seinem Sieg.

Die nächste Chance eine Tourcard zu gewinnen, haben die Spieler bereits am Samstag. Los geht’s um 13:00 Uhr MEZ in Kalkar.

Zusätzlich zu den täglichen Tour Card-Gewinnern werden nach Abschluss der Q-School weitere 21 Tour Cards an Spieler aus den jeweiligen Final Stage Orders of Merit vergeben – 12 in Europa und 9 im Vereinigten Königreich.

Game On!