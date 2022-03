Tipps in Corona-Zeiten: Team der Geburtshilfe lädt zum Informationsabend für werdende Eltern ein

„Wir sind 24 Stunden, rund um die Uhr, für Sie da“ – das Motto der Frauenklinik gilt auch in Zeiten der Pandemie. Aufgrund der gelockerten Besuchszeiten können Väter wieder im Familienzimmer auf der Geburtsstation im Helios Amper-Klinikum Dachau übernachten. Diese und weitere Informationen rund um die Entbindung erhalten Interessierte beim digitalen Elternabend am Donnerstag, 7. April.

Schwangerschaft und Geburt sind ein besonderer Lebensabschnitt für werdende Eltern. Wichtig ist neben der Wahl des Krankenhauses die richtige Vorbereitung auf dieses Ereignis. In Zeiten der Pandemie gelten bestimmte Corona-Maßnahmen. So darf im Helios Amper-Klinikum Dachau derzeit jeder Patient, der im grünen Bereich liegt, einmal täglich für maximal eine Stunde von einer festen Bezugsperson während der Besuchszeiten von 14.00 bis 20.00 Uhr besucht werden. Eine Ausnahme gibt es für Väter auf der Geburtsstation: Sie können sich während der gesamten Besuchszeit bei ihrer Partnerin aufhalten – und dürfen auch während der Geburt dabei sein. Voraussetzung dafür sind Regeln, die für alle Besucherinnen und Besucher des Klinikums gelten: Das negative Testergebnis muss entweder als tagesaktueller Schnelltest einer zertifizierten Teststelle oder als maximal 48 Stunden alter PCR-Test nachgewiesen werden.

Skypen mit dem Hebammenteam

In Corona-Zeiten stellt die Frauenklinik ihr Angebot online vor. Per Skype haben Interessierte die Möglichkeit, sich mit dem Hebammen-Team und den Ärztinnen und Ärzten der Gynäkologie und Geburtshilfe ausführlich zu unterhalten und die aktuellen Geburtsmöglichkeiten kennenzulernen. Nach den aufwendigen Umbauarbeiten bietet die Fachabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe jetzt einen erheblich gesteigerten Komfort und Service an. In den renovierten Räumen besteht auch wieder die Möglichkeit, dass Väter im Familienzimmer übernachten können.

Die Frauenklinik verfügt über drei helle und freundliche Kreißsäle, in jedem Saal stehen moderne Entbindungsbetten und eine Monitorüberwachung. „Für uns ist jede Geburt aufs Neue ein besonderes und bewegendes Erlebnis. Unsere Hebammen, Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte setzen sich Tag für Tag für die jungen Familien auf unserer Geburtenstation ein“, sagt die kommissarische Leitung der Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Sabine Keim. Neben den Entbindungsräumen bietet das Klinikum zwei separate Wehenzimmer, drei Untersuchungsräume sowie ein Stillzimmer auf der Station an. Ein eigener OP für Kaiserschnitte und eine zentrale CTG-Überwachung zur Überwachung der kindlichen Herztöne runden das Angebot ab.

Digitaler Informationsabend am 7. April, 18 Uhr

Der digitale Elterninformationsabend findet jeden ersten Donnerstag im Monat statt, der nächste startet am 7. April um 18 Uhr. Alle Informationen sowie den Link zur Skype-Veranstaltung finden Interessierte auf der Internetseite der Geburtshilfe unter www.helios-gesundheit.de/dachau/geburtshilfe. Zur Teilnahme wird lediglich ein internetfähiges Gerät wie zum Beispiel ein Tablet, Laptop oder Smartphone benötigt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Anschluss an einen Vortrag haben die Teilnehmenden ausreichend Zeit, ihre individuellen Fragen direkt an das Team der Geburtshilfe zu richten.