Titel-Triple für Martin Schindler: „The Wall“ gewinnt Austrian Darts Open

„Es ist sehr schwierig für mich Luft zu bekommen. Ich freue mich so sehr. Ich habe mich hier wirklich durchgebissen“, sagt ein aufgelöster Martin Schindler in seinem dritten European Tour Finalinterview. Auch beim dritten Mal steht „The Wall“ als Sieger am Mikrofon. Mit einem 8 – 4 Triumph über Ross Smith sichert er sich die ELTEN Safety Shoes Austrian Darts Open und den legendären grünen Janker. Schindler konnte damit je einen European Tour Titel in Deutschland, Österreich und der Schweiz gewinnen und ist die neue Nummer 18 der Welt – die höchste Platzierung, die ein deutscher Dartsspieler bisher erreichen konnte.

„Vielen lieben Dank Österreich! Es war mir eine absolute Freude für Euch zu spielen“, fügt er an.

Ins Finale kämpfte sich der 28-Jährige durch Erfolge über Matthew Dennant (6 – 3) und Kevin Doets (6 – 5). Gegen Chris Dobey erzielte „The Wall“ einen überragenden Average von 107,78 Punkten und gewinnt mit 6 – 4. Mit einem dramatischen Halbfinalsieg über Josh Rock (7 – 6) machte Deutschlands Nummer Eins dann den Finaleinzug klar. Dort dominierte Schindler dann klar über Ross Smith.

„Ich habe nicht gut gespielt. Martin war wirklich gut und hat es total verdient. Um ehrlich zu sein hatte ich wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, das Finale überhaupt zu erreichen. Ich nehme das gerne mit. Am Ende haben mich die Fans sogar noch gefeiert, obwohl ich nicht der Sieger bin“, sagt Smith nach seinem dritten European Tour Finale.

Die rund 13.000 Fans in Premstätten/Graz gaben alles, um ihre Favoriten – allen voran die österreichischen Spieler – über das Wochenende ins Finale zu peitschen.

Mit Christian Gödl (3 – 6 gegen Thibault Tricole), Zoran Lerchbacher (0 – 6 gegen Jermaine Wattimena) und Rowby-John Rodriguez (2 – 6 gegen Matthew Dennant) mussten sich drei der vier Host Nation Qualifier jedoch bereits nach der ersten Runde aus der Steiermarkhalle verabschieden.

Besonders Mensur Suljovic brachte das Publikum dann zum Kochen. „The Gentle“ gelang gegen den amtierenden Europameister Ritchie Edhouse ein Auftaktsieg (6 – 4), ehe er am zweiten Turniertag Daryl Gurney klar mit 1 – 6 unterlag. Die Fans feierten ihren Lokalmatador dennoch das gesamte Turnierwochenende und auch in Abwesenheit mit frenetischen „Mensur“-Gesängen über dessen Spiele hinaus.

Auch für die European Tour geht es klangvoll weiter: Sie verabschiedet sich aus der Steiermark und zieht weiter zum traditionsreichen ELTEN Safety Shoes European Darts Grand Prix nach Sindelfingen.