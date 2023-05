Titelfeier des FC Bayern und Public Viewing auf dem Marienplatz

Für den Fall eines erfolgreichen Saisonendes findet am kommenden Sonntag, 28. Mai, auf dem Marienplatz die Titelfeier des FC Bayern München statt. Unabhängig vom Ausgang des Finales bei den Männern und Frauen wird die Stadt München vor der möglichen Meisterfeier das letzte Saisonspiel der Fußballerinnen des FC Bayern gegen Turbine Potsdam ab 14 Uhr live als Public Viewing auf dem Marienplatz übertragen. Aktuell steht das Team der FCB-Fußballerinnen auf Platz 1 der Tabelle der Frauenfußball-Bundesliga und hat sehr gute Chancen auf den Meistertitel. Im Falle eines erfolgreichen Finales werden die Teams, oder wird das Team am Sonntag gegen 17.30 Uhr im Rathaus eintreffen, wo sie zunächst Oberbürgermeister Dieter Reiter im Großen Sitzungssaal empfängt. Danach feiern die Mannschaften auf dem Rathausbalkon mit ihren Fans auf dem Marienplatz. Einen Korso zum Rathaus wird es nicht geben.

Sicherheitsvorkehrungen: Das gilt es zu beachten

Aus Sicherheitsgründen werden an allen Zugängen zum Marienplatz in einem Radius von bis zu 300 Metern rund um das Rathaus Sperren vorbereitet, die je nach Andrang in Kraft gesetzt werden.

Für den gesamten Veranstaltungsbereich gilt am Sonntag bereits ab 11 Uhr ein Glas- und Pyrotechnikverbot, auch Fahrräder und E-Tretroller dürfen nicht mitgeführt werden. Im Veranstaltungsbereich abgestellte Fahrräder und E-Tretroller werden entfernt. Auch wird es an den Zugängen Taschenkontrollen geben, große Taschen und Rucksäcke sollten am besten erst gar nicht mitgeführt werden.

Vor dem Rathaus muss ein Sicherheitsbereich abgesperrt werden, die U-Bahn-Ausgänge Rindermarkt, Fischbrunnen und Dienerstraße bleiben geschlossen. Die anderen Ausgänge am Marienplatz werden lageabhängig geschlossen.

Der Zugang zur Gastronomie bleibt dabei grundsätzlich möglich. Im Laufe der Veranstaltung wird es aber, vor allem im Bereich des Marienplatzes, zu Beeinträchtigungen kommen.

Das Inkrafttreten der Sperrungen wird kurzfristig wieder über Twitter (#TitelfeierFCB; www.twitter.com/StadtMuenchen) bekannt gegeben. Sobald der Marienplatz voll ist, werden U-Bahnen nicht mehr am Marienplatz halten.

Aufgrund einer Stammstreckensperrung verkehren keine S-Bahnen. Die nächste Haltestelle des SEV ist am Odeonsplatz.

Der StadtBus 132 fährt nur verkürzt. Die Haltestellen Tal und Viktualienmarkt entfallen. Die Linie beginnt und endet somit in der Innenstadt am Isartor.

Einen aktuellen Überblick über die Situation auf dem Marienplatz gibt auch die WebCam unter muenchen.de/sehenswuerdigkeiten/webcam.html. Während der Titelfeier befinden sich rund um den Marienplatz Erste-Hilfe-Stationen an der Weinstraße, an der Rosenstraße, am Alten Peter sowie am Turm des Alten Rathauses. Im Veranstaltungsgelände steht die Toilettenanlage im Marienplatz-Untergeschoss zur Verfügung.